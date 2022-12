Zwei Schleuser gehen der Polizei ins Netz und landen im Gefängnis

Zwei Schleuser wollen fünf Syrer über die Grenze zwischen Lindau und Hörbranz nach Memmingen bringen. Doch sie geraten in eine Polizeikontrolle.

22.12.2022 | Stand: 15:08 Uhr

Die Bundespolizei hat zwei mutmaßliche Schleuser am Grenzübergang zwischen Lindau und Hörbranz (Vorarlberg) verhaftet. Die beiden Ägypter hatten laut Polizei versucht, am am frühen Mittwochmorgen fünf syrische Migranten über die Grenze nach Deutschland zu bringen.

Die Beamten hielten einen vollbesetzten Siebensitzer-Wagen mit italienischer Zulassung an der A96 an. Der Fahrer sowie der Beifahrer aus Ägypten zeigten italienische Dokumente vor, mit denen sie aber nicht nach Deutschland einreisen dürfen. Die fünf anderen Insassen waren allesamt aus Syrien und zwischen 15 und 36 Jahre alt. Sie hatten weder Ausweise noch notwendigen Aufenthaltstitel.

Schleuser haben 800 Euro pro Mitfahrer verlangt

Drei der Syrer gaben später an, dass sie am Dienstagabend in Mailand gestartet waren und für die Fahrt nach Memmingen 800 Euro pro Person den beiden Schleusern bezahlt hatten. Wie sich zudem herausstellte, hatte der Beifahrer seinem Freund den Fahrer 500 Euro für die Fahrt versprochen.

Die beiden Ägypter müssen sich nun wegen unerlaubter Einreise und Einschleusens von Ausländern verantworten. Die Bundespolizisten führten die beiden mutmaßlichen Schleuser am Mittwoch dem Richter beim Amtsgericht Kempten vor und lieferten die beiden Männer am Nachmittag in die Justizvollzugsanstalt Memmingen beziehungsweise Kempten ein. Die Beamten wiesen die fünf Migranten zurück nach Österreich und zeigten sie wegen unerlaubter Einreise an.

