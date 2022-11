Zwei Zellen gibt es in der Polizeiinspektion Lindenberg. Leiter Thomas Hüttinger erzählt, wie stark sie ausgelastet und wie sie ausgestattet sind.

13.11.2022 | Stand: 09:49 Uhr

Von der Temperatur her fühlt es sich auch an einem relativ kalten Tag nicht unangenehm an im unteren Stockwerk der Polizeidirektion Lindenberg. Und sauber ist es dort auch. Doch trotzdem wirkt das Ambiente karg und kühl, so dass man hier nicht lange verweilen will. Wohlfühlatmosphäre soll ohnehin bei denen, die dort ein paar Stunden verbringen müssen, nicht aufkommen: nämlich in den beiden Gewahrsamszellen.

