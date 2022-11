Unbekannte randalieren schon wieder in einem Gartenhaus

In Lindau haben Unbekannte ein Gartenhaus aufgebrochen und randaliert. Die Polizei geht von Wiederholungstätern aus.

17.11.2022 | Stand: 13:09 Uhr

Zeugen haben der Lindauer Polizei am Mittwochvormittag einen Fall von Vandalismus in einem Gartenhaus in der Röntgenstraße gemeldet. Laut den Ermittlungen der Polizei war der Vorfall schon am Montag. Der oder die unbekannten Täter haben an der Zufahrt zum Gartenhaus ein Vorhängeschloss an einem Tor aufgebrochen, außerdem die Eingangstüre auf der Terrasse aufgehebelt. Auf der Rückseite wurde an einem Schuppen ebenfalls die Türe aufgebrochen. Im Haus haben die Unbekannten den Innenraum durchsucht, an einem Küchenbuffet wurden die Scheiben eingeschlagen. (Weitere Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.)

