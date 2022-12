Premiere des Ravensburger Weihnachtszirkus: Von kleinen und großen Sensationen

Manege frei an der Oberschwabenhalle: Beim Ravensburger Weihnachtscircus 2022 hat sich Zirkusmacher Elmar Kretz ein paar Besonderheiten einfallen lassen.

20.12.2022 | Stand: 19:56 Uhr

Die Frage danach, was es braucht, um ein Publikum zu begeistern, hat Elmar Kretz längst beantwortet. Jeden Winter, und das seit 15 Jahren, gastiert sein Ravensburger Weihnachtscircus auf dem Freigelände an der Oberschwabenhalle. Gut und warm untergebracht in zwei Thermozelten inszeniert er eine Show der Extraklasse. Zur Premiere erlebten die Zuschauerinnen und Zuschauer eine Art Revival aus Anlass dieses Jubiläums. Die beliebtesten Artisten durften erneut auftreten und das zur großen Freude aller.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.