Prügelei nach Fußballspiel in Nonnenhorn am Bodensee

Nach einem Fußballspiel in Nonnenhorn am Bodensee ist es zu einer Prügelei zwischen den Spielern gekommen. Auch Zuschauer mischten sich ein.

22.05.2023 | Stand: 13:18 Uhr

Nach einem Fußballspiel in Nonnenhorn am Bodensee am vergangnenen Sonntag sind Spieler sowie Zuschauer aufeinander losgegangen. Nach Angaben der Polizei Lindau kam es auf dem Sportplatz zu einem Gerangel und gegenseitigen Beleidigungen zwischen den Spielern der SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz und des TSV Hergensweiler/SV Niederstaufen, nachdem ein Fußballer einen anderen mit einem Kaugummi bespuckt hatte.

Erst mit dem Eintreffen der Polizei beruhigte sich die Lage auf dem Sportplatz in Nonnenhorn

Auch unbeteiligte Zuschauer mischten sich laut Polizei in die Auseinandersetzung ein. Der Trainer der SGM Hergensweiler/Niederstaufen soll mit einem Faustschlag ins Gesicht verletzt worden sein.

Beamte der Lindauer Polizei trennten die Streitenden und verwiesen sie des Platzes. Sie befragten zahlreiche Zeuginnen und Zeugen. Die Ermittlungen dauern an.