Röthenbach hat seit kurzem einen Wochenmarkt: Das sagen Kunden und Händler

Seit ein paar Wochen veranstaltet die Gemeinde Röthenbach einen Wochenmarkt. Ein Arbeitskreis hat den Markt ins Leben gerufen. So kommt das Konzept im Ort an.

25.07.2021 | Stand: 06:49 Uhr

Seit einem guten Monat veranstaltet die Gemeinde Röthenbach immer freitags einen eigenen Wochenmarkt. Sechs Händler bieten rund um den Dorfbrunnen ihre Waren an. Das Konzept, das ein Arbeitskreis der Gemeinde auf die Beine gestellt hat, stößt im Ort auf großen Anklang. „Der Start war hervorragend“, sagt Bürgermeister Stephan Höß. „Händler und Kunden sind sehr zufrieden.“ Es gibt auch schon Ideen, wie der Markt in Zukunft erweitert werden könnte.

Neue Einkaufsmöglichkeit wird gut angenommen

Am 25. Juni veranstaltete das Dorf zum ersten Mal einen Wochenmarkt: Zur Premiere grillte die Feuerwehr. Der Andrang sei riesig gewesen, wie Bürgermeister Höß erzählt. „Wir haben gar nicht damit gerechnet, dass so viele Leute kommen.“ Die neue Einkaufsmöglichkeit werde im Ort sehr gut angenommen. Viele würden auch Ideen einbringen, wie man den Markt noch erweitern könnte, beispielsweise mit einem Fischhändler. „Wir würden gerne viel mehr machen“, sagt Höß. Doch durch Corona sei vieles nur eingeschränkt möglich. „So schauen wir, dass mindestens einmal im Monat eine Sonderaktion geboten ist.“ Nächste Woche, am 30. Juli, findet an der Grundschule ein Flohmarkt für Kinder statt.

An diesem Freitag wird auf dem Wochenmarkt gegrillt. Das Team von „Wild West Allgäu BBQ“ hat bereits die ersten Würste auf den Grill geschmissen. Die Einnahmen werden an das Kinderheim Giesenberg gespendet, wie ein Vereinsmitglied erzählt.

Auf dem Röthenbacher Wochenmarkt wird auch italienische Feinkost angeboten. Bild: Stefanie Gronostay

Das sagen die Händler in Röthenbach

Bereits zum Marktbeginn um 14 Uhr ist auf dem Platz vor der Heimatstube einiges los. Vor den Marktständen bilden sich die ersten Schlangen. „Kartoffeln wie letzte Woche?“, fragt Verkäufer Hans-Josef Bentele. Der Händler ist von Beginn an dabei und sehr zufrieden. „Es passt alles. Die Kunden sind sehr freundlich“, sagt er. Auch seine Marktkollegin von der Sennerei Käsbaur aus Grünenbach stimmt ihm zu: „Der Markt wird super toll angenommen.“

Unter den Marktbesuchern an diesem Tag ist Sabine Bassett. „Der Markt ist eine super Sache“, sagt sie. Sabine Bassett wohnt in Steinegaden. Zwar gebe es das Dorflädle in Oberhäuser und den Dorfmarkt in Gestratz zum Einkaufen. „Aber es ist schön, wenn man Ausweichmöglichkeiten hat.“ Neben Brot, italienischer Feinkost, Honig und Kartoffeln wird auch Käse und frisches Obst und Gemüse angeboten. „Bisher hatten wir auch immer Glück mit dem Wetter“, sagt Bürgermeister Höß, der in dem Markt vor allem auch einen Treffpunkt für das ganze Dorf sieht. Das Konzept scheint aufgegangen zu sein: Rund um den Dorfbrunnen stehen Besucher beinander, lachen und tauschen sich aus.

Wochenmarkt in Röthenach: Wann und Wo?

Der Wochenmarkt in Röthenbach findet immer freitags von 14 bis 18 Uhr rund um den Dorfbrunnen in der Ortsmitte statt.