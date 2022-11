Radfahrerin (16) kracht mit Auto zusammen und schlägt sich mehrere Zähne aus

Eine Radfahrerin ist in Leutkirch mit einem Auto zusammengeprallt. Am selben Tag kam es in der Stadt zu einem weiteren Unfall mit einem Radler.

30.11.2022 | Stand: 17:05 Uhr

Zwei Radfahrer sind am Dienstag in Leutkirch böse gestürzt. Zum einen eine 16-Jährige, die bei einem Unfall kurz vor 13 Uhr empfindliche Verletzungen im Gesicht davontrug. Die Radlerin war laut Polizei auf einem Gehweg unterwegs, als eine Autofahrerin mit ihrem VW von einem Parkplatz auf die Poststraße nahe der Bahnhofsarkaden einfahren wollte.

Zusammenstoß mit Auto in Leutkirch: Jugendliche schlägt sich Zähne aus

Die 43-Jährige prallte mit ihrem Wagen mit der 16-Jährigen zusammen. Die Radfahrerin stürzte daraufhin auf die Straße, schlug sich dabei mehrere Zähne aus und zog sich Prellungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Jugendliche zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Am VW entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Radfahrer ohne Licht stürzt in Leutkirch und verletzt sich am Kopf

Gegen 17.30 Uhr folgte ein weiterer Unfall mit einem Radfahrer am Bahnhof. Dort stürzte ein 62-Jähriger mit seinem Pedelec, der nach Polizeiangaben vermutlich in der Storchengasse in Richtung Bahnhof unterwegs war - und zwar ohne Licht. Der Mann fiel an der Einmündung auf die Straße und verletzte sich am Kopf.

Wie genau es zu dem Unfall gekommen war, ist bislang nicht bekannt. Es kann laut Polizei sein, dass ein weiterer Radfahrer bei dem Unfall beteiligt gewesen sein könnte. Wem ist der 62-jährige Radler ohne Licht in dem Bereich aufgefallen? Das Polizeirevier Leutkirch sucht Zeugen beziehungsweise den besagten zweiten Radler und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07561/8488-0.

