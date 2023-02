Wie radfreundlich ist das Westallgäu?

Wo liegen die Schwachstellen des Radnetzes im Landkreis Lindau? Nach einem Aufruf unserer Zeitung haben Leser Verbesserungswünsche geäußert.

25.02.2023 | Stand: 10:01 Uhr

Der Landkreis Lindau will sich in den kommenden vier Jahren das Prädikat „Fahrradfreundliche Kommune“ verdienen. Wie berichtet, müssen dafür diverse Maßnahmen umgesetzt werden, die in einem standardisierten Katalog festgehalten sind. Dann trifft eine Kommission der „Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen“ (AFG) die Entscheidung, ob es die Auszeichnung gibt.

