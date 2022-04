Räuber-Kasimir-Weg in Weiler: Termin für Eröffnung steht fest

Der Räuber-Kasimir-Weg in Weiler gehört zu den neuen Highlights im Westallgäu. Kinder finden dort Stationen zum Spielen. Das Projekt kostet allerdings Geld.

Hier können kleine und große Entdecker auf Spurensuche gehen: Seit Sommer 2021 lockt der Räuber-Kasimir-Weg in Weiler junge Besucher mit ihren Eltern an. Der Spieleweg mit seinen zehn Stationen in den Wäldern am Schanzenbuckel hat eine Länge von etwa zwei Kilometern. Mit viel Eigenleistung ist er erstellt worden.

Am 1. Mai um 11.30 Uhr soll er nun auch offiziell eröffnet werden. Und danach steht ein weiteres Highlight im Ort an: Um 14 Uhr folgt das Maibaumstellen auf dem Kirchplatz in Weiler.

Gemeinde Weiler-Simmerberg zahlt beim Räuber-Kasimir-Weg mit

Das hat Stephanie Novy jetzt im Gemeinderat Weiler-Simmerberg angekündigt. Die Zweite Bürgermeisterin gehörte zu den Initiatoren des Projekts. Die Gemeinde hatte schon im Vorjahr beschlossen, den Räuber-Kasimir-Weg mit 5000 Euro zu unterstützen.

Der Räuber-Kasimir-Weg in Weiler hat eine Hangrutschte

Und dieser Betrag wird wohl auch ausreichen – trotz gestiegener Material- und Holzpreise. Denn bislang wurden über ein Crowdfunding-Projekt der Raiffeisenbank Westallgäu und mittels Spenden gut 3000 Euro eingesammelt. Noch hofft Novy aber auf weitere Spender.

Aktuell liegen die Gesamtkosten bei 6600 Euro. Größter Posten ist dabei eine Hangrutsche, die allein über 4400 Euro gekostet hat.

