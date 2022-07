Räuber nach missglücktem Überfall auf dm-Markt in Lindenberg weiter auf der Flucht

Die Polizei sucht nach Zeugen des Überfalls auf dm-Markt in Lindenberg am Dienstagmorgen. Wie der Täter beschrieben wird.

27.07.2022 | Stand: 17:56 Uhr

Die Polizei sucht weiter nach dem Unbekannten, der am Dienstagvormittag den dm-Drogeriemarkt in der Staufner Straße in Lindenberg überfallen hat. „Wir haben noch nichts Konkretes“, sagt der Leiter der Kriminalpolizei Lindau, Bernhard Merkel.

Die Tat macht nicht den Eindruck, als wäre sie von langer Hand geplant gewesen. Der Mann betrat den Markt gegen 9.45 Uhr über einen Zugang zum Lager, der sich an der Seite des Gebäudes befindet. Zu dem Zeitpunkt befand sich gerade eine Angestellte im Bereich der geöffneten Tür. Der maskierte Täter drängte sie mit vorgehaltenem Messer in Richtung Verkaufsraum.

Täter flüchtete ohne Beute

Als ein zweiter Angestellter des Marktes das Lager betrat, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete stehenden Fußes ohne Beute in Richtung Mühlbach. Dort überquerte er den Willi-Führer-Steg und bog rechts ab in Richtung Parksiedlung. Weil die kleine Fußgängerbrücke von der Staufner Straße aus kaum zu sehen ist, hat der Täter möglicherweise Ortskenntnisse. Wann er seine Maske ablegte oder wegwarf, weiß die Polizei nicht.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: Er ist circa 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat eine schmale Statur und war maskiert mit einer schwarzen Wollmütze mit ausgeschnittenen Augen. Er trug schwarze Bekleidung, darunter eine schwarze (Trainings)-Jacke und eine schwarze Schirmkappe. Das Messer, mit dem er die Angestellte bedroht hat, soll einen roten Griff besessen haben.

Die Kriminalpolizei Lindau sucht dringend Zeugen: Wer hat zur Tatzeit im Bereich hinter dem Drogeriemarkt und der Fußgängerbrücke über den Mühlbach Personen gesehen, die sich auffällig verhalten haben?

Wer sah in diesem Bereich jemanden rennen? Wer konnte eine Person beobachten, die etwas weggeworfen hat?

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter (08382) 9100 bei der Kripo in Lindau oder unter (08381) 92010 bei der Polizeiinspektion in Lindenberg zu melden.

