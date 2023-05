Millionen verdient: Polizei gelingt Schlag gegen internationale Hehler-Bande

Der Polizei und Staatsanwaltschaft ist ein Schlag gegen eine international agierende Hehler-Bande gelungen. Sie soll auch im Westallgäu aktiv gewesen sein.

10.05.2023 | Stand: 10:30 Uhr

Sie sollen Autos gestohlen oder unterschlagen haben und durch den Weiterverkauf Millionen verdient haben: Der Staatsanwaltschaft und der Polizei ist im Landkreis Ravensburg ein Schlag gegen eine international agierende Hehler-Bande gelungen, die seit März 2019 Handel mit hochwertigen Fahrzeugen betrieben haben soll. Die Bande soll laut einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und der Polizei Ravensburg Fahrzeuge in Deutschland und im europäischen Ausland gestohlen, unterschlagen oder sich durch Betrug erschlichen haben. Die Tatverdächtigen waren offenbar auch im Westallgäu aktiv.

Ermittlern im Landkreis Ravensburg gelingt Schlag gegen mutmaßliche Hehler-Bande

Bereits Anfang 2021 wurde die Kripo Friedrichshafen auf die Bande aufmerksam, als ein Mitglied versucht haben soll, einen Audi mit einer neuen Ravensburger Zulassung in Stuttgart zu verpfänden. Das Auto hatte er offenbar in München gestohlen. Die Spur der Ermittlungen brachte den Verdacht, dass eine Gruppe strukturiert und gewinnorientiert zusammengearbeitet habe, und offenbar für diese und weitere Taten verantwortlich sein soll.

Die Gruppe wurde deshalb über ein Jahr lang von den Ermittlungsbehörden beobachtet. Die Ermittler in Deutschland arbeiteten mit Behörden aus anderen europäischen Ländern wie Schweden und Serbien sowie mit Europol zusammen.

Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass die hierarchisch strukturierte Gruppe hochwertige Fahrzeuge von Porsche, Ferrari, BMW, Audi, Ford und VW gestohlen und unterschlagen haben sollen, um diese in Deutschland und Europa zu verkaufen. Die Fahrzeuge hätten sie vor dem Verkauf technisch manipuliert, um neue Fahrzeug-Identifizierungsnummern anzubringen. Außerdem sollen sie die Fahrzeugpapiere gefälscht haben, um die Autos in Ravensburg zuzulassen. Bis zur Zulassung und zum Weiterverkauf seien die Fahrzeuge in zwei Garagen in und um Weingarten abgestellt worden.

Bande soll Autos für 1,7 Millionen Euro verkauft haben

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen gehören zwölf Tatverdächtige zu der Gruppe. Sie sollen mindestens 27 gestohlene oder unterschlagene Fahrzeuge weiterverkauft haben und dafür insgesamt über 1,7 Millionen Euro kassiert haben. Die Ermittler haben mittlerweile mehrerer dieser Fahrzeuge in Deutschland, Schweden, Slowenien und Serbien sichergestellt. Autos im Wert von etwa 430.000 Euro sind bereits wieder zurück bei ihren Eigentümern.

Daneben haben die Ermittler den Verdacht, dass mehrere der mutmaßlichen Bandenmitglieder im Landkreis Ravensburg im großen Stil mit Drogen gehandelt haben sollen. Zwischen Oktober 2019 und Anfang Dezember 2022 sollen sie mindestens 284 Kilogramm Marihuana, 18 Kilogramm Haschisch und fünf Kilogramm Kokain in Oberschwaben und im Westallgäu in Umlauf gebracht haben.

Durchsuchungen in Ravensburg, Weingarten und Landkreis Ravensburg

Die Ermittler haben Anfang Dezember 2022 mehrere Wohnungen und Garagen im Stadtgebiet von Ravensburg und Weingarten sowie im Landkreis Ravensburg durchsucht. Dabei fanden sie fast 25 Kilogramm Marihuana, 900 Gramm Haschisch, 36.000 Euro Bargeld und einen Geländewagen von Mercedes-Benz im Wert von 85.000 Euro, der im August 2019 in der Schweiz gestohlen wurde. Im Rahmen der Durchsuchungen nahm die Polizei vier Männer im Alter zwischen 35 und 38 Jahre fest. Die Männer sitzen aktuell in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hat Ende März 2023 Anklage gegen die vier Männer erhoben - unter anderem wegen mehrerer Fälle des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und wegen gewerbsmäßiger Bandenhehlerei sowie banden- und gewerbsmäßigen Urkundenfälschung.

Einer der Festgenommenen, ein 38-Jähriger, der in Ravensburg wohnte, soll eine tragende Rolle in der Hehler-Bande gespielt haben. Er soll außerdem die Drogen bestellt und die Lieferungen koordiniert haben.

Einer der Tatverdächtigen hat im Allgäu gewohnt

Ein 37-jähriger Tatverdächtiger soll ebenfalls Teil der Bande gewesen sein. Er soll gemeinsam mit dem 38-Jährigen mit Marihuana, Haschisch und Kokain gehandelt haben. Ein weiterer Tatverdächtiger (38), soll von dem 38-Jährigen größere Mengen Drogen abgenommen haben und diese weiterverkauft haben. Er wohnte bis zu seiner Festnahme im Allgäu. Einem 35-Jährigen wird vorgeworfen, in mehreren Fällen Marihuana im zweistelligen Kilobereich und Haschisch an den 38-Jährigen und seine Komplizen geliefert zu haben. Die letzte Lieferung erfolgte nach Informationen der Polizei am 1. Dezember 2022.

Die Ermittlungen gegen weitere 20 Tatverdächtige dauern nach wie vor an. Davon stehen 18, teilweise im europäischen Ausland wohnhafte Menschen, unter anderem unter Verdacht, Teil der Hehler-Bande gewesen zu sein. Gegen weitere Personen wird wegen einer Beteiligung an den Betäubungsmitteldelikten ermittelt.