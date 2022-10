Papageien und Trapezspektakel: Das ist beim Ravensburger Weihnachtscirus 2022 geboten

Elmar Kretz aus Oberreute baut im Dezember zum 15. Mal den Ravensburger Weihnachtscircus wieder auf.

Fast schon Kult: Seit 15 Jahren kommt Elmar Kretz mit seinem Weihnachtscircus in die Oberschwabenhalle. Zum Jubiläum hat er die größten Highlights des Programms und ganz neue Künstler eingeladen. Unter der Leitung des Direktors wächst eine Show heran, die „ganz neu und einzigartig“ ist, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Das behaupte ich jedes Jahr“, sagt Elmar Kretz aus Oberreute und lacht. „Aber genau das ist eben mein Konzept.“ Konkret: Jedes Jahr entsteht unter der Kuppel des weißen Zirkuszelts mit den roten Sternen um die Masten, eine über zweistündige Show, die immer anders ist. „Von ganz klassischen Nummern bis zu ganz abgefahrenen Sachen“, sagt Kretz, der seit Jahren die Szene beobachtet, Zirkusfestivals besucht und weltweit Kontakte zu Künstlern hält.

Das ist dieses Jahr beim Ravensburger Weihnachtscircus geboten

Auch dieses Jahr treten in seinem Programm bekannte Gesichter auf – worüber sich treue Zuschauer und Stammgäste besonders freuen. „Vor allem, weil die Nummer mit den Papageien noch einmal dabei ist.“ Sechs bunte Aras, sechs Minipapageien, ein Kakadu und ein ganzer Schwarm quirliger Sonnensittiche zeigen ihre Flatter- und Kletterkünste. Inklusive Freiflug über die Köpfe der Zuschauer hinweg. Noch mehr Gänsehaut gibt es bei den Flying Wulbers. Die Truppe löste in der Manege von Kretz wahre Begeisterungsstürme aus. „Natürlich kommen sie nicht mit denselben Nummern“, sagt der Zirkusdirektor. „Dieses Jahr gibt es ein Update am Trapez – mit fluoreszierenden Anzügen.“

Das leuchtende Flugspektakel war ein Gänsehaut-Garant – und hat sich damit für einen Platz in der Jubiläumsshow qualifiziert. Ganz neu in der Liste der Artisten sind ein Hoch-Einrad-Akrobat und ein Künstler auf einer Leiter. „Total abgefahren“, freut sich Elmar Kretz auf die Artisten, die alle auf einem hochkarätigen Niveau agieren. „Robi Berousek ist im Anschluss beim Internationalen Zirkusfestival in Monte Carlo zu sehen.“ Wie jedes Jahr, kommt auch zum Jubiläum der Humor nicht zu kurz: Jeder Stammgast erinnert sich bis heute an das Lied „Nein, heute nicht“ – und den mürrischen Boxer dazu. „Dog Comedy“ nennt sich die Kunst, bei der sich die Zuschauer vor Lachen die Bäuche halten mussten. „Das ist unvergessen – und deshalb dieses Jahr noch einmal mit dabei.“

Wie wirken sich steigende Preise auf den Weihnachtscircus aus?

Zuversichtlich zählt Kretz all die gefragten Künstler auf – fast so, als hätte er keine Sorgen angesichts der steigenden Preise und Energiekosten. „Natürlich sind auch wir davon betroffen“, sagt Kretz. Aber wie schon bei der Corona-Pandemie legt der Geschäftsführer des Unterhaltungsbetriebs auch in diesem Fall ein Konzept vor, das überzeugt und kalkulatorische Katastrophen abfedert.

„Wir verfügen über zwei fast identische Zelte: ein riesiges und ein etwas kleineres. Wir überlegen heuer, das kleinere aufzubauen. Das hat 1100 Sitzplätze anstatt der gewohnten 1500 auf der Tribüne.“ So will Kretz Heiz- und damit Energiekosten sparen, die dank Thermozelt und Lüftungskreisläufen nicht so gravierend ins Gewicht fallen wie bei anderen Produktionen.

Anders als bei anderen Shows werden beim Weihnachtscircus in Ravensburg die Preise gleichbleiben. „Wir machen Familienunterhaltung. Das muss erschwinglich sein“, sagt der Familienvater geradeheraus. Für viele sei der Zirkus ein fester Programmpunkt an Weihnachten. „In der Pandemie waren manch ältere Gäste vorsichtig. Die haben jetzt schon wieder Tickets gebucht und geschrieben, dass sie sich freuen.“ Insgesamt laufe der Vorverkauf überraschend gut. Die reduzierte Anzahl an Plätzen an den Haupttagen will Kretz mit zusätzlichen Shows an den hochfrequentierten Tagen ausgleichen. „Natürlich in voller Länge“, sagt der Pferdetrainer und fügt lächelnd hinzu: „Und wie immer: neu und einzigartig.“