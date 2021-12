Ravensburger Weihnachtscircus spielt ab Donnerstag

Premiere in Corona-Zeiten: Der Ravensburger Weihnachtscircus plant einen Auftritt kurz vor Weihnachten.

23.12.2021 | Stand: 05:46 Uhr

Der Ravensburger Weihnachtscircus feiert am Donnerstag, 23. Dezember, Premiere. „Wir spielen“, bestätigt Zirkusdirektor Elmar Kretz. Von den jüngsten Beschlüssen in Sachen Corona ist der Circus demnach nicht betroffen. Kretz zeigt sein internationales Programm bis 9. Januar in einem großen Zelt direkt neben der Oberschwabenhalle in Ravensburg.

Strenge Corona-Regeln im Ravensburger Weihnachtscircus

Für Besucher gilt die Regel 2G- Plus. Von der Testpflicht gibt es allerdings Ausnahmen: So müssen beispielsweise alle, die geboostert sind, oder deren zweite Impfung nicht länger als sechs Monate zurück liegt, keinen Test vorlegen. Allerdings hat Ministerpräsident Kretschmann am Mittwoch angekündigt, das teilweise ändern zu wollen.

Besucher sollten sich also vor einem Besuch informieren, welche Regeln jeweils aktuell gelten.

Belegt werden im Zelt maximal 50 Prozent der Plätze, zudem hat der Ravensburger Weihnachtscircus heuer erstmals ein deutlich größeres Vorzelt, was mehr Abstand ermöglicht.

