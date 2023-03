Rawe Electronic in Weiler wächst weiter

Der Elektronikspezialist aus Weiler steigert den Umsatz um 22 Prozent, mietet Räume und will Mitarbeiter einstellen.

12.03.2023 | Stand: 17:46 Uhr

Rawe-Electronic ist gut durch das schwierige Jahr 2022 gekommen. Der Elektronik-spezialist mit Sitz in Weiler hat den Umsatz um 22,5 Prozent auf 67,5 Millionen Euro gesteigert. Und: Das Unternehmen rechnet mit weiterem Wachstum und will 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen.

Was für den Betrieb die schwierigste Herausforderung ist

Geschäftsführer Markus Hertkorn blickte bei der Jubilarfeier im Tannenhof auf das Jahr 2022 zurück. Dabei bezeichnete er die Verknappung elektronischer Bauteile am Markt als die zentrale Herausforderung für Rawe und die gesamte EMS-Branche. Zusätzliche Beschaffungskosten für Notkäufe auf dem Brokermarkt in einer Größenordnung von zehn Millionen Euro hätten einen nie dagewesenen Zusatzaufwand bedeutet.

Vor dem Hintergrund gestörter Lieferketten und einer generell kritischen Versorgungslage erhöhten die Kunden von Rawe Bestellmengen und Bestellhorizonte „dramatisch“, was wiederum zu einer enormen Auslastung im Unternehmen geführt habe. Mit einem „ordentlichen Gewinn“ und einem Umsatz von 67,5 Millionen Euro ist das Unternehmen nach eigenen Angaben „sehr erfolgreich“ durch das schwierige Jahr 2022 gekommen. Der Umsatz lag um 22,5 Prozent deutlich über dem des Vorjahres und auch über der Planung.

So steht es um die Auftragsbücher bei Rawe

Für das laufende Jahr sind die Auftragsbücher von Rawe nach Angaben des Unternehmens wieder gut gefüllt. Insbesondere durch die Gewinnung einiger größerer Entwicklungsprojekte rechnet das Unternehmen auch künftig mit einer guten Auslastung. Die Geschäftsführung von Rawe geht von einer langsamen Stabilisierung des Gesamtmarktes aus. Basierend auf einem Auftragsbestand auf Rekordniveau, neuen Kunden und „interessanten Neuprojekten“, plant das Unternehmen beim Umsatz im Systemgeschäft erneut mit einer deutlichen Steigerung. Im Bereich Automotive erwartet Markus Hertkorn einen stabilen Verlauf auf dem Niveau des Vorjahres.

Lesen Sie auch: Wann der neue Gewerbekomplex in Weiler fertig sein soll

Auch bei den Platzverhältnissen in der Produktion und im Lagerbereich stößt Rawe an Grenzen. Eine dringend benötigte fünfte SMD-Bestückungslinie – dabei werden Bauteile auf Leiterplatten montiert – soll im Laufe des Jahres in den Maschinenpark integriert werden.

Wo aktuell Produktionsflächen entstehen

30 weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollen außerdem nach Unternehmensangaben eingestellt werden. Die erforderlichen zusätzlichen Produktionsflächen für den Bereich Elektronik-Montage entstehen derzeit in der Baumeister-Bufler-Straße in Weiler. Dort hat Rawe 2600 Quadratmeter Gewerbefläche angemietet. Der Einzug ist für Mai geplant.