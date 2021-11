Rawe Electronic will in Weiler erweitern

Rawe Electronic plant den Abriss eines Gebäudes an der Bregenzer Straße in Weiler. Der Neubau schafft mehr Platz, ohne mehr Flächen zu versiegeln.

21.11.2021 | Stand: 11:53 Uhr

Rawe Electronic in Weiler will am Standort in der Bregenzer Straße erweitern – ohne mehr Fläche zu versiegeln. Dazu ist der Abriss des etwa 40 Jahre alten Verwaltungs- und Produktionsgebäudes geplant. An seine Stelle soll ein Neubau treten, der die Parkplätze an der Westseite überdacht. So gewinnt das Unternehmen insgesamt 2500 Quadratmeter Büro- und Produktionsfläche hinzu.

Geschäftsführer Markus Hertkorn über den Zustand: baufällig, schlechte Isolierung, undichtes Dach

Rawe-Geschäftsführer Markus Hertkorn und Architekt Andreas Ring stellten das Projekt im Bauausschuss des Marktgemeinderats vor. Für Hertkorn gibt es gleich drei Gründe für den Abriss und vergrößerten Neubau. Das Bestandsgebäude sei baufällig, es verfüge über eine schlechte Isolierung und ein undichtes Dach. Im Bestand des Unternehmens ist es das älteste Gebäude. Die bislang in Bremenried angemieteten Flächen entsprächen auch nicht dem Stand der Technik. So sei absehbar, dass sie sich nicht mehr lange nutzen lassen. Und außerdem ist Rawe weiterhin auf Wachstumskurs. Trotz der Corona-Pandemie werde es heuer voraussichtlich ein 15-prozentiges Wachstum geben, informierte Hertkorn die Ausschussmitglieder. Das führe zu einem vermehrten Platzbedarf: „Die Not ist groß.“ Daher sei es das Ziel, die vorhandenen Flächen effektiver zu nutzen, da es sich zugleich um die letzte Erweiterungsmöglichkeit handle.

Architekt Andreas Ring stellt Konzept für Rawe vor

Das von Architekt Andreas Ring vorgestellte Konzept sieht den Abriss des Gebäudes vor, das über eine Grundfläche von 760 Quadratmetern und zwei Geschosse verfügt. Der Neubau ist im Erdgeschoss nur 720 Quadratmeter groß. Zusätzlich sind zwei Obergeschosse vorgesehen. Sie sind im westlichen Bereich aufgeständert. Auf Erdgeschoss-Niveau bleiben die dortigen Parkplätze also vorhanden, werden durch die beiden jeweils 1650 Quadratmeter großen Obergeschosse aber überdacht. Der gesamte, dann von oben betrachtet 44 mal 37 Meter große Neubau soll eine Dachbegrünung erhalten. Die Gebäudehöhe liegt zur Bregenzer Straße hin künftig bei 11,40 Meter. Der vor zwei Jahre bezogene Neubau in Würfelform weiter östlich ist 11,50 Meter hoch.

Neben Personalräumen sind in dem künftigen Gebäude neue Flächen für die Produktion sowie Büros für die Verwaltung und Entwicklung vorgesehen. Zusätzlich zum Abriss und Neubau ist auch eine Erweiterung der Lagerflächen am südlichen Grundstücksrand geplant.

Stimmen im Gemeinderat Weiler

Im Ausschuss stieß das Vorhaben auf breite Zustimmung. Eberhard Rotter (CSU) lobte das Unternehmen, am bestehenden Standort erweitern zu wollen. Und Stephanie Lau (FW) zeigte sich „beeindruckt“, dass es gelinge, neue Flächen zu schaffen, ohne Grünflächen zu versiegeln. Das habe „Vorbildcharakter“. Zudem reagiere Rawe auf die Fragen der Zeit, in dem es das Dach begrüne.

Lesen Sie auch

Ortstermin in Biessenhofen Alte Schule Biessenhofen: Feuchte Wände und ein ungedämmtes Dach

Der Bauausschuss stimmte der Bauvoranfrage einmütig zu. Nun muss das Unternehmen weitere Details mit Behörden wie dem Landratsamt und dem Wasserwirtschaftsamt klären.

Lesen Sie auch

Sanierung läuft: Wann der Bahnhof in Weiler fertig sein soll