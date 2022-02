Ein Unbekannter hat am Wochenende die Reifen eines Autos in Opfenbach bei Lindenberg zerstochen. Die Polizei ermittelt.

01.02.2022 | Stand: 13:19 Uhr

Ein Unbekannter hat am Wochenende zwischen Freitag- und Samstagabend die Reifen eines Autos in der Bodenseestraße in Opfenbach bei Lindenberg zerstochen. Das Auto stand in einem offen zugänlichen Carport. Bei der Tat entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, um Hinweise zur Tat unter der Nummer 08381/92 01-0.

