Das Reisebüro Burkhard in Lindenberg will an seinem Standort in der Hauptstraße erweitern. Ein Aspekt ruft kritische Stimmen im Bauausschuss hervor.

16.07.2022 | Stand: 18:01 Uhr

Lindenberg Burkhard Reisen darf erweitern. Das 1972 gegründete Busunternehmen plant auf seinem Gelände in der Hauptstraße in Lindenberg die Erweiterung des Reisebüros. Im Anbau sollen zudem Wohnräume untergebracht werden. Ebenso soll auf dem Hof ein Carport mit 18 Stellplätzen neu errichtet werden sowie ein Bikeport mit 15 Fahrradabstellplätzen.

