Rettungshelikopter Christoph 45 verlässt Friedrichshafen

Christoph 45 ist künftig nicht mehr am Medizin-Campus Bodensee in Friedrichshafen stationiert. Wieso das Land Baden-Württemberg sich dafür entschieden hat.

21.11.2022 | Stand: 17:55 Uhr

Der Rettunghubschrauber Christoph 45 wird in Zukunft nicht mehr am Medizin-Campus Bodensee (MCB) in Friedrichshafen stationiert sein, sondern in Deggenhausertal-Wittenhofen – also etwa 20 Kilometer nördlich vom bisherigen Startplatz. Das teilte das baden-württembergische Innenministerium mit. Zu seinem Einsatzgebiet gehört auch das Allgäu.

Landrat Lothar Wölfle zeigte sich erleichtert, dass der Helikopter im Bodenseekreis bleibt. Industriedichte, Verkehrsaufkommen, Tourismus und besondere Einsatzlagen am See würden es erfordern, dass er in greifbarer Nähe bleibe. Nachdem klar gewesen sei, dass die Hubschrauberstationierung am Klinikum Friedrichshafen bei der Landespolitik nicht zu halten sein werde, habe sich die Kreisverwaltung aber darauf konzentriert, den Auswahl- und Entscheidungsprozess des Innenministeriums bestmöglich und konstruktiv zu begleiten, so der Landrat.

Besser Versorgung durch Standortwechsel

Um künftig eine möglichst schnelle Versorgung zu gewährleisten, hatte das Innenministerium Baden-Württemberg die Stationierung der Hubschrauber auf Basis eines Gutachtens neu überdacht. Die geplante Verlegung von Christoph 45 hatte für heftigen Widerspruch gesorgt wegen der Befürchtung, die Versorgungslage könne sich verschlechtern.

Laut der Statistik der Deutschen Luftrettung hat Christoph 45 im ersten Halbjahr 2022 610 Einsätze bewältigt. Im vergangenen Jahr waren es 1094.

