Nur zehn Prozent Überlebenschance: Moderator Thomas Bergert dankt Lindenberger Ärzten

Moderator Thomas Bergert verunglückt auf dem Weg nach Lindenberg mit seinem Roller. Dank der Klinik in Lindenberg konnte sein Leben gerettet werden, sagt er.

06.09.2023 | Stand: 06:30 Uhr

Sein Leben hing an einem seidenen Faden. Das haben Thomas Bergert mehrere Mediziner bestätigt. Nach einem Unfall war er erst in die Rotkreuzklinik Lindenberg eingeliefert, dann in der Nacht nach Augsburg geflogen worden. Er ist überzeugt: „Die Ärzte haben mir mein Leben gerettet.“

