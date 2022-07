Runder Geburtstag für die Argenhalle Gestratz

Drei Tage lang feiert Gestratz seinen gesellschaftlichen Mittelpunkt. Warum beim Jubiläum Soldaten auftauchen.

05.07.2022 | Stand: 11:25 Uhr

Da staunte mancher Besucher und manche Besucherin des Jubiläumsfests „50 Jahre Argenhalle“ in Gestratz nicht schlecht. Vor der Halle gingen nämlich Soldaten auf und ab – und auch Panzer standen bereit. Das Fest in Gestratz hatten die derzeit im Westallgäu stationierten Soldaten verschiedener Nationen in ihr Übungsszenario eingebunden. Das Feiern in der Halle störte die Präsenz der Uniformierten nicht. Dort kamen alle Generationen zusammen.

Fest in der Argenhalle Gestratz: Passend für UN-Szenario

Die Soldaten, die im Auftrag der Vereinten Nationen (UN) für ihre Einsätze in Krisenregionen vorbereitet werden, sollen später zwischen verfeindeten Volksgruppen vermitteln. Die gedachte Feier einer dieser Gruppen passte dabei gut in das Szenario der Planspiele. Das Vorhaben, die Argenhalle als Stützpunkt zu nutzen, mussten die Soldatenausbilder freilich aufgrund des Jubiläums aufgeben. Denn dort stand das Feiern im Mittelpunkt, und zwar das an drei Tagen.

(Lesen Sie auch: Gestratzer Bürgermeister spreicht sich für Solarstromanlage aus)

Bestens gelungen sei es dabei, Jung und Alt anzusprechen, zog Bürgermeister Engelbert Fink zum Abschluss Bilanz. So waren zum Festauftakt beim Auftritt der „Allgäu Feager“ 500 Besucher in der Argenhalle. „Und das im Alter zwischen 16 und 70 Jahren“, freute sich Fink. Auch beim Generationentag am Samstag war die Halle voll. Ordentlich etwas los war natürlich auch rund um die Halle. Hier zeigte etwa die Freiwillige Feuerwehr ihr Können, Tanzgruppen des TSV traten ebenso auf wie die Jugend des Trachtenvereins. Der Tourismus- und Gartenverein hatte sich in das Jubiläumsfest eingebracht, indem er die Halle bunt schmückte.

Fest in der Argenhalle: Festgottesdienst und viele Gäste

Den Festgottesdienst am Sonntag umrahmten der Männer- und der Kirchenchor gemeinsam mit dem Familiensingkreis, bevor das Fest in der Halle weiterging, wo die Musikkapelle zum Frühschoppen aufspielte. Unter den geladenen Gästen war nicht nur politische Prominenz. Auch Kreszentia und Reinhold Hodrius aus Maierhöfen waren der Einladung des Bürgermeisters gefolgt. Sie hatten im September 1972 als erstes Paar Hochzeit in der Argenhalle gefeiert. Beim Jubiläum waren sie bis zum Festausklang dabei. Das Argenhalle-Jubiläum bot zudem Gästen aus der französischen Partnergemeinde Nieul le Dolent einen willkommenen Anlass, nach längerer Zeit mal wieder nach Gestratz zu kommen.

