24.02.2022 | Stand: 13:08 Uhr

Am Hoyerbergschlössle in Lindau hat die Polizei einen Einbruch gemeldet. Zwischen dem 10.02.2022 und dem 23.02.2022 wurde dort laut Polizei an einer Terassentüre ein Schließblech verbogen und die Türe aufgedrückt. Im Gebäude wurde sonst nichts beschädigt oder gestohlen. Die Polizei bittet darum, sich bei Hinweisen unter der Telefonnummer 08382/910-0 zu melden. Das Hoyerbergschlössle wird derzeit renoviert.

