Saisonfinale beim Kreiscup: Skifahrer des TSV Gestratz räumen ab

Die Skifahrer des TSV Gestratz sind beim Kreiscup-Saisonfinale in Riefensberg kaum zu stoppen. Der Schnellste hatte sogar schon mit Felix Neureuther zu tun.

24.03.2022 | Stand: 09:49 Uhr

Ist es ein Heimvorteil, auch wenn der Austragungsort mehr als halbe Autostunde vom Vereinssitz entfernt liegt? für den TSV Gestratz eindeutig ja. Er hat beim Kreiscup-Saisonfinale am Hochlitten in Riefensberg ( Vorarlberg) seinen „Heimvorteil“ kräftig genutzt. Der Ausrichter konnte gleich neun Podestplätze für sich verbuchen – und war mit vier Tagessiegen auch der erfolgreichste Verein.

In der Jugend gegen Felix Neureuther und Bastian Schweinsteiger

Obendrein gelang Routinier Robert Baur auch die schnellste Laufzeit. Der 39-Jährige, der in der Jugend Skirennen gegen Felix Neureuther und Bastian Schweinsteiger bestritten hatte, kam in sensationellen 56,94 Sekunden ins Ziel.

Die Tagesbestzeit bei den weiblichen Teilnehmerinnen fuhr Flores Jall vom SC Scheidegg (59,22).

Trotz frühlingshafter Temperaturen schufen die fleißigen Helfer des TSV Gestratz nochmals beste Pistenbedingungen für den finalen Lauf der Ski & Sport Hörburger-Kreiscup-Rennserie. Am vierten und letzten Wettkampftag wurden noch einmal die schnellsten Schüler, Jugendlichen und Erwachsenen aus dem Sportkreis Lindau ermittelt.

Von den 59 gemeldeten Athleten absolvierten 42 Rennläufer die zwei Durchgänge in der Disziplin Slalom erfolgreich und kamen in die Wertung. Die Tagessiege verteilten sich dabei auf 14 verschiedene Vereine. Nach Gestratz (vier Tagessiege) waren der ESV Lindau und der SCB Lindau mit jeweils drei ersten Plätzen am erfolgreichsten.

Die Kurssetzer Tobias Wirthensohn und German Häusler steckten auf der Piste am Grenzlift zwei anspruchsvolle Läufe aus. Bis zum Schluss hatten die Starter dieselben Bedingungen.

Ski alpin: Siegerehrung zum Kreiscup 2022 in Scheidegg

Das ehrenamtliche Helferteam des TSV Gestratz sorgte für einen absolut reibungslosen und zügigen Ablauf des Rennens. Die gute Stimmung unter den Besuchern rundete die Veranstaltung ab – und somit konnte der TSV Gestratz die Saison erfolgreich und zufrieden abschließen. Nun warten die Teilnehmer auf die Gesamtsiegerehrung der Kreiscup-Serie am 29. April in Scheidegg.

Zuvor aber steht am Wochenende noch ein Rennen aus: die Westallgäuer Meisterschaft am 27. März in Steibis.

Kreiscup Ski alpin: Die Ergebnisse aller Altersklassen

Schülerinnen U13: 1.Vreni Fischer (TSV Gestratz), 2. Klara Ortlieb (SC Lindenberg), Emilia Geser (ESV Lindau).

1.Vreni Fischer (TSV Gestratz), 2. Klara Ortlieb (SC Lindenberg), Emilia Geser (ESV Lindau). Schüler U13: 1. Jakob Sontheim (SV Maierhöfen-Grünenbach), 2. Finn Fink (TSV Gestratz), 3. Pius Göttlicher (TSV Stiefenhofen).

1. Jakob Sontheim (SV Maierhöfen-Grünenbach), 2. Finn Fink (TSV Gestratz), 3. Pius Göttlicher (TSV Stiefenhofen). Schülerinnen U14: 1. Lilly Straub (TSV Heimenkirch), 2. Leni Burger (RG Weiler-Simmerberg), 3. Leni Hofmann (SC Oberstaufen).

1. Lilly Straub (TSV Heimenkirch), 2. Leni Burger (RG Weiler-Simmerberg), 3. Leni Hofmann (SC Oberstaufen). Schüler U14: 1.Luca Mund (ESV Lindau), 2. Marvin Koros (SC Oberstaufen).

1.Luca Mund (ESV Lindau), 2. Marvin Koros (SC Oberstaufen). Schülerinnen U15: 1. Mirijam Weber, 2. Lina Berkmann, 3. Melanie Bernhard (alle TSV Gestratz).

1. Mirijam Weber, 2. Lina Berkmann, 3. Melanie Bernhard (alle TSV Gestratz). Schüler U15: 1. Tim Caprano, 2. Ian Sattler (beide SCB Lindau), 3. Magnus Keck (SC Oberstaufen).

1. Tim Caprano, 2. Ian Sattler (beide SCB Lindau), 3. Magnus Keck (SC Oberstaufen). Schülerinnen U16: 1.Anna Lena Morgen (TSV Gestratz). Schüler U16: 1. Phil Mory (SCB Lindau).

1.Anna Lena Morgen (TSV Gestratz). Schüler U16: 1. Phil Mory (SCB Lindau). Jugend U18: 1. Flores Jall (SC Scheidegg), 2. Franziska Sontheim (SV Maierhöfen-Grünenbach), 3. Keona Schroff (ESV Lindau).

1. Flores Jall (SC Scheidegg), 2. Franziska Sontheim (SV Maierhöfen-Grünenbach), 3. Keona Schroff (ESV Lindau). Jugend U18: 1. David Will, 2. Paul Reupert (beide SCB Lindau), 3. Philipp Fäßler (TSV Stiefenhofen).

1. David Will, 2. Paul Reupert (beide SCB Lindau), 3. Philipp Fäßler (TSV Stiefenhofen). Jugend U21: 1. Nicolas Zürn (ESV Lindau). Damen: 1. Anna Kempter (TSV Stiefenhofen), 2. Franziska Haser (SCB Lindau).

1. Nicolas Zürn (ESV Lindau). Damen: 1. Anna Kempter (TSV Stiefenhofen), 2. Franziska Haser (SCB Lindau). Herren AK: 1. Robert Baur, 2. Tobias Wirthensohn, 3. Florian Bernhard (alle Gestratz).

1. Robert Baur, 2. Tobias Wirthensohn, 3. Florian Bernhard (alle Gestratz). Herren: 1. Dominic Zürn (ESV Lindau), 2. Dimo Dichev, 3. Manuel Baader (beide SCB Lindau).

