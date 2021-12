Sanierung abgeschlossen: Wenn ein Kleinod wieder zum Kleinod wird

Die Arbeiten haben über zwei Jahre gedauert. Was die Stephanskapelle in Genhofen so besonders macht und was sie mit Fußball-Weltmeister Karl-Heinz Riedle verbindet.

25.12.2021 | Stand: 12:02 Uhr

Anton Burger lebt und arbeitet als Schreiner direkt neben der Stephanskapelle in Genhofen (Stiefenhofen). Vor über 30 Jahren war der Fußballfan dort als Ministrant im Einsatz – und ganz aus dem Häuschen. Denn in der Kapelle heiratete damals der spätere Fußballweltmeister Karl-Heinz Riedle seine Jugendliebe Gabriele. Ein solches Ereignis wäre in den vergangenen knapp drei Jahren nicht möglich gewesen, denn die weit über die Grenzen der Gemeinde bekannte Kapelle war eine Baustelle. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen.