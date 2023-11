In Weiler gibt es heuer wieder einen Martinsweg für die ganze Familie

Rund um den 11. November können Familien alles über Sankt Martin erfahren. Geplant ist auch ein Gottesdienst dazu. Wo in Weiler sich die Stationen befinden.

09.11.2023 | Stand: 05:29 Uhr

Auch in diesem Jahr gibt es in Weiler wieder rund um den 11. November einen Martinsweg durch den Ort. An fünf beleuchteten Stationen können Familien Wissenswertes über Sankt Martin erfahren und Kinder mit ihren Laternen spazieren.

Martinsweg am Samstag und Sonntag in Weiler aufgebaut

Der Weg ist am Samstag und Sonntag, 11. und 12. November, jeweils von 17 bis 20 Uhr aufgebaut. Organisiert wird der Martinsweg vom Familiengottesdienst-Team sowie der neu gegründete Verein "Senioren-, Jugend und Kinderhilfe Rothachtal".

Die erste Station beginnt an der Pfarrkirche St. Blasius am Kirchplatz, dann geht es über den Rathauspark, die zweite befindet sich an der Bildsteinbrücke am Hausbach.

Weiter geht es Richtung Lindenberger Straße zum Tennis-Vereinsheim. Die letzte Station führt ans Altenheim Haus Rothach.

Waffeln und Kinderpunsch gibt's am Seniorenheim

Der Verein bietet an beiden Tagen von 17 Uhr bis 19 Uhr Waffeln und Kinderpunsch vor dem Altenheim Haus Rothach an.

Ein Familiengottesdienst mit dem Thema „Sankt Martin“ findet am Samstag, 11. November, 18 Uhr, in der Pfarrkirche St. Blasius statt. Kinder dürfen ihre Laternen mitbringen.

Bei Regen entfällt der Martinsweg und die Bewirtung