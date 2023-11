Kind bei Schachturnier in Lindau angegriffen

Bei einem Schachturnier in einer Schule in Lindau soll ein Unbekannter ein Kind verletzt haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

20.11.2023 | Stand: 12:57 Uhr

Bei einem Schachturnier in einer Schule in der Reutiner Straße in Lindau wurde am Samstag gegen 17.30 Uhr ein Kind verletzt. Wie die Polizei mitteilt, soll ein Mann das Kind gegen eine Säule gestoßen haben. Dabei brachen beide Schneidezähne sowie ein Eckzahn des Kindes ab.

Angriff bei Schachturnier in Schule: Polizei Lindau sucht Zeugen

Das Kind kenne den Namen des Unbekannten, so die Polizei. Der Vorfall wurde erst am Sonntag angezeigt. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Lindau unter der Telefonnummer 08382/9100 melden.

