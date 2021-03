Mehrere Kinder und Erwachsene in Scheidegg positiv auf die britische Corona-Mutation getestet

Das Landratsamt Lindau bestätigt einen Corona-Ausbruch mit der britischen Mutation in der Grundschule Scheidegg und der Kita St. Gallus. 15 Tests sind positiv.

09.03.2021 | Stand: 16:57 Uhr

In Scheidegg im Westallgäu ist in der Grundschule und in der Kindertagesstätte St. Gallus das Coronavirus ausgebrochen. Das hat das Landratsamt Lindau am Dienstag mitgeteilt. Demnach ist dort die britische Variante aufgetreten, die als besonders ansteckend gilt. 15 Personen sind mit dem Coronavirus infiziert worden. Rund 100 Kontaktpersonen sind in Quarantäne.

Die Verbreitung erfolgte laut Landratsamt über die gemeinsame Notbetreuung von Grundschule und Kindertagesstätte. Zum jetzigen Zeitpunkt konnte an der Schule bei sechs Kindern das Virus nachgewiesen werden, betroffen sind vier Klassen. In der Kindertagesstätte sind sieben Kinder aus zwei Gruppen infiziert sowie zwei Mitarbeiter.

„Der Quellfall wurde uns am Donnerstagabend bekannt“, sagte Sibylle Ehreiser vom Landratsamt am Dienstag auf Nachfrage unserer Redaktion. „Daraufhin wurden die Kontaktpersonen umgehend in Quarantäne genommen und Kontrolltestungen angeordnet, die am Sonntag und Montag durchgeführt wurden.“

Bisher konnten rund 100 Kontaktpersonen ermittelt werden. Sie stehen alle unter Quarantäne. Die Kontaktnachverfolgung ist aber noch nicht abgeschlossen. Zudem wurden Reihentestungen angeordnet. „Wir müssen jedoch davon ausgehen, dass weitere Fälle folgen könnten“, sagt Ehreiser.

Notbetreuung noch am Dienstag eingerichtet

Lesen Sie auch

Virus-Mutation im Landkreis Lindau und im Oberallgäu aufgetaucht Was nun untersucht wird

Die Kindertagesstätte St. Gallus hat am Dienstag noch eine Notbetreuung eingerichtet und wird voraussichtlich bis Ende der Woche geschlossen bleiben. Ob und wie der Unterricht an der Grundschule stattfindet, ist derzeit noch unklar. Bei Fragen zur Kinderbetreuung und zum Unterrichtsbetrieb sind die Schulleitung sowie die Leitung der Kindertagesstätte Ansprechpartner.

Landrat Elmar Stegmann appelliert, Schutz- und Hygienemaßnahmen einzuhalten

„Die britische Virusvariante verbreitet sich schnell und wir müssen alle sehr vorsichtig sein“, mahnt Landrat Elmar Stegmann. Gerade bei einem größeren Ausbruchsgeschehen mit so vielen Betroffenen könnten nicht alle möglichen Kontaktpersonen umgehend identifiziert und unter Quarantäne gestellt werden. Er appelliert dringend an die Einhaltung von Hygiene- und Schutzmaßnahmen.

Die Kindertagesstätte hat am Dienstag noch eine Notbetreuung eingerichtet und wird dann vorerst voraussichtlich bis Ende der Woche geschlossen bleiben. Ob und wie Unterricht an der Grundschule erfolgen kann, ist derzeit noch unklar.

Infizierte und Kontaktpersonen in Quarantäne

Die Infizierten und Kontaktpersonen bleiben zuhause und werden dort isoliert. Sie dürfen keine Kontakte zu anderen Menschen haben - nicht mal zu denen, die auch unter Quarantäne sind. Sie müssen laut Landratsamt verstärkt auf Hygiene achten und dürfen keine gemeinsamen Hygieneartikel verwenden. Außerdem müssen sie mehrmals am Tag die Räume - möglichst ein eigenes Zimmer und separates WC - lüften und diese mit handelsüblichen Mitteln reinigen. Darüber hinaus müssen sie ein eigenes Fiebertagebuch führen. Weitere Informationen zur Quarantäne auf der Seite des Robert-Koch-Instituts.

Lesen Sie auch: Gesundheitsamt schließt Grundschule und Kindertagesstätte in Kempten