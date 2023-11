Scheidegg hat jetzt eine Riesenschaukel am Höhenweg: Wie es dazu kam

In Scheidegg steht seit Kurzem eine Riesenschaukel am Höhenweg. Warum sie gerade dort steht und wer auf die Idee gekommen ist.

Von hier aus geht der Blick weit hinein in den Bregenzer Wald. Wer auf der neuen Riesenschaukel auf dem Scheidegger Höhenweg sitzt, hat die Damülser Mittagsspitze fast unweigerlich im Blick. Die „Hutschn“, wie die Hersteller die Schaukel auf bayrisch nennen, ist so etwas wie ein Renner in den sozialen Netzwerken. „Viele Einheimische und Gäste fotografieren sich darauf und verschicken die Fotos“, sagt Monika Dietrich von Scheidegg Tourismus.

Sie spricht von einer „absoluten Bereicherung für den Tourismus“. Zu verdanken hat der Markt die Schaukel Erwin Obenaus. Er hat sie der Gemeinde gestiftet.

"Das wäre etwas für Scheidegg"

Der Gründer der Panoramakliniken war über einen Zeitungsartikel auf die Riesenschaukeln aufmerksam geworden. „Das wäre etwas für Scheidegg“, dachte der Ehrenvorsitzende des Kneipp-Vereins. Einfach mal die Füße baumeln zu lassen oder loszuschaukeln ist das eine. Obenaus verweist aber auch auf die tiefere Bedeutung einer Schaukel. Sie stehe für die „Hoch und Tiefs im Leben. Das Hinausschaukeln und das Zurückziehen“, sagt der Spender.

Mit der Idee einer Hutschn für Scheidegg ging Obenaus auf Bürgermeister Uli Pfanner zu. Dort sei er auf offene Ohren gestoßen, sagt Obenaus und hebt das „unbürokratische“ und schnelle Vorgehen der Marktgemeinde hervor.

Jede Schaukel ist ein Unikat

Deren Wirtschaftsförderer Frank Seidel kümmerte sich um die vertraglichen Regelungen mit dem Grundeigentümer sowie dem Pächter und stellte den Kontakt zu den Erbauern der Hutschn in Bischofswiesen (Berchtesgadener Land) her. Sie fertigen die Schaukeln in Handarbeit aus massiven Eichenholzblöcken. So ist jede Hutschn ein Unikat. Von Hand gefertigt wird auch das Seil.

Riesenschaukel "Hutschn" in Scheidegg: Jeder darf schaukeln

Der Platz am Höhenweg bot sich als Standort an. Von dort aus gibt es einen weiten Blick auf die Berge, nicht zuletzt die Damülser Mittagsspitze. Bürgermeister Uli Pfanner spricht von einer „interessanten Verbindung“. Denn Scheidegg pflegt nicht nur den Austausch mit der Nachbarschaft in Vorarlberg. Die örtliche Kolpingsfamilie hat auch das Gipfelkreuz auf dem knapp 2100 Meter hohen Berg errichtet. Und noch aus einem anderen Grund ist der Platz ideal. Vorarlberg will das „Land der Schaukeln“ werden.

Vier stehen allein im Bereich Damüls-Faschina in bis zu 1850 Metern Höhe. Der örtliche Tourismusdirektor Mathias Klocker will auch andere Regionen dazu motivieren, sich mit Hutschn zu beteiligen. Es gibt sogar die Idee eines europäischen Schaukelwanderweges über die Alpen, die Obenaus „faszinierend“ findet. Den Spender freuen die positiven Reaktionen der Menschen auf die Hutschn. „Ich sehe die Menschen und freue mich riesig, wie sie angenommen wird“, sagt er. Bürgermeister Uli Pfanner hebt das Engagement von Obenaus hervor, der nicht zum ersten Mal in der Gemeinde als Spender auftritt. „Er hat eine gute Idee. Aber er bringt sie nicht nur, sondern finanziert sie auch noch“ (Pfanner).

Die Schaukel ist im Übrigen ausdrücklich nicht in erster Linie für Kinder, sondern gerade auch für Erwachsene. Auch bei ihnen soll sie einen Impuls auslösen: Draufsetzen, abstoßen und losschwingen. Die Belastung ist dabei kein Problem. Die Schaukel ist auf mehr als zwei Tonnen Gewicht ausgelegt.

