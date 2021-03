Scheidegg hofft auf Veranstaltungen - trotz Corona

Scheidegg musste schon Absagen für 2021 hinnehmen. Ob das Marktfest stattfinden wird, ist noch unklar. Wie der Ort trotz Corona um Urlauber wirbt.

08.03.2021 | Stand: 11:39 Uhr

Marina Boll, die Chefin von Scheidegg-Tourismus, hatte zu Beginn ihrer Ausführungen im Haupt- und Tourismusausschuss der Marktgemeinde wenig Erfreuliches zu berichten. So konnten und können viele wichtige Messeauftritte nicht stattfinden. Abgesagt wurde die CMT in Stuttgart und die „Grenzenlos“ in St. Gallen. Letztere wäre für die Schweizer Zielgruppe wichtig gewesen. Die IBO in Friedrichshafen soll vom 8. bis 11. Juli stattfinden – und hinter der RDA (sie betrifft Busreiseveranstalter) stehen dicke Fragezeichen.

Tourismus und Veranstaltungen: 2000 Prospekte sind raus

Die Folge dieser Absagen und Fragezeichen: Scheidegg-Tourismus kann seine Ortsprospekte nicht in dem Maß unters Volk bringen, wie es eigentlich nötig und geplant wäre. Allerdings hat Tourismuschefin Marina Boll diesbezüglich bereits gegengesteuert und setzt verstärkt auf Katalogwerbung in Zeitungen und Zeitschriften. „Die Kataloge müssen schließlich raus“, sagt Boll. So seien heuer bereits 2000 Ortsprospekte per Post verschickt worden: „Diese Schiene läuft sehr gut.“

Zu den geplanten Veranstaltungen des laufenden Jahres äußerte sich die Tourismus-Chefin verhalten optimistisch. Zwar seien der geplante Auftritt des berühmten Leipziger Calmus-Ensembles Mitte März sowie der Bregenz-Triathlon (seine Radstrecke hätte durch Scheidegg geführt) bereits abgesagt worden, aber dennoch sollen kleinere Veranstaltungen in der Marktgemeinde durchgezogen werden – natürlich unter Einhaltung der jeweils geltenden Pandemieverordnungen.

Optimismus bei kleineren Veranstaltungen: Diese Termine sollen stattfinden

Boll nannte hier die Kurkonzerte auf dem Kirchplatz, Veranstaltungen am Theatron beim Kurhaus sowie Open-Air-Frühschoppenkonzerte an den Wasserfällen.

Auch an der Kneipp-Woche zum 200. Geburtstag von Pfarrer Sebastian Kneipp vom 5. bis 11. Juli hält die Gemeinde fest – schließlich ist sie Kneipp-Kurort Premium Class.

Ob das Marktfest stattfinden kann, das am 24. Juli geplant wäre, musste Boll offen lassen: „Die Alternative hierzu wäre ein Kurkonzert.“ Auch arbeite der Kur- und Verkehrsverein daran, die beiden beliebten Allgäuer Dorfabende stattfinden lassen zu können.

