In Scheidegg ist jemand mit einem Quad über einen Golfplatz gefahren. Der Rasen trug dabei erheblichen Schaden davon. Die Polizei sucht nach dem Unbekannten.

18.09.2023 | Stand: 13:01 Uhr

Da waren wohl bereits alle Golfcarts vergeben: In Scheidegg ist ein Unbekannter mit einem Quad über einen Golfplatz gefahren. Laut Polizei richtete er dabei am Rasen einen "nicht unerheblichen Flurschaden" an.

Mit einem Quad über einen Golfplatz gefahren - Polizei Lindenberg sucht Zeugen

Zeugenhinweise nimmt die Lindenberger Polizei unter der Telefonnummer 08381/9201-0 entgegen.

