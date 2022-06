Scheidegg "strafft" sein Loipennetz - was bedeutet das für Wintersportler?

Die Gemeinde wird das Loipennetz straffen, Langläufer stärker von Winterwanderern trennen und konsequent gegen Wildparker in den Ortsteilen vorgehen.

09.06.2022 | Stand: 19:55 Uhr

Wintersportler müssen sich in der kommenden Saison in Scheidegg auf Änderungen einstellen. Weniger, dafür besser präparierte Loipen, abgetrennte Winterwanderwege und gebührenpflichtige Parkplätze – so lassen sie sich zusammenfassen. Bürgermeister Uli Pfanner sprach im Haupt- und Tourismusausschuss des Gemeinderates von einer „guten Lösung“. Dort stellte Gästeamtsleiterin Marina Boll das Konzept vor, das zusammen mit einem Arbeitskreis entwickelt wurde.

