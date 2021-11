Scheidegg verwandelt sich in eine Winterwelt

Lichterwald, Märchenszenen und ein Himmelspostamt warten bis Ende Februar auf Besucher in Scheidegg. Gemeinde will "besonderes Erlebnis für Einheimische und Gäste".

27.11.2021 | Stand: 05:44 Uhr

Im hellen Licht glitzernde Bäume, ein Himmelspostamt, Krippen, ein Gewinnspiel – Scheidegg will mit den Winterwelten wieder etwas zauberhafte Stimmung verbreiten. Ab dem ersten Adventswochenende sollen sie bis Ende Februar stehen bleiben. Bürgermeister Ulrich Pfanner spricht von einem „besonderen Erlebnis für Einheimische und Gäste“.

Scheidegg hatte im vergangenen Jahr erstmals mit vielen ehrenamtlichen Kräften Winterwelten geschaffen. Sie sorgten während des Lockdows für den einen oder anderen Lichtblick. Bei der Bevölkerung kamen sie ausgesprochen gut an. Deshalb gibt es jetzt eine Neuauflage. „Wir überlegen uns immer wieder etwas Neues“, kündigt Frank Seidl vom Amt für Wirtschaftsförderung an. Er spricht von „kleinen, aber feinen Orten“, die entstanden seien. Per Postwurfsendung hat die Gemeinde auch die Bürger im Ort gebeten, ihre Häuser „besonders schön zu schmücken“.

Erleben lassen sich die Winterwelten bei einem Spaziergang durch den Ort. „Abgeholt“ werden Besucher am Kreisel auf der B308. Dort hat der Verkehrsverein wieder einen Adventskranz aufgebaut. Wenige Schritte davon entfernt liegt der Pfarrer-Kneipp-Park. Bei den Winterwelten ist er vor allem für Familien gedacht. Auf die Besucher wartet ein Lichterwald – kleine Bäume aus Holz, die Bauamtsleiter Roland Schlechta in seiner Freizeit geschaffen hat, dazu drei Fahnenmasten, die die Gemeinde mit Lichternetzen bespannt. Auch für Kinder hat die Gemeinde etwas gemacht. Zwei Szenen aus Märchen finden sich: Hänsel und Gretel sowie der Kleine Muck. Dafür nutzt die Gemeinde überwiegend die Kulissen früherer Opernaufführungen. Da steht beispielsweise eine hakennasige Hexe aus Holz vor ihrem Häuschen und lockt die Kinder mit ihrem Zeigefinger. Zusätzlich lässt die Gemeinde die Bäume im Park anstrahlen. So soll laut Seidl eine „etwas mystische Stimmung“ entstehen.

Monika Dietrich und Frank Seidl gehören zu den Mitarbeitern der Verwaltung, die gestern letzte Hand an die Winterwelten legten. Unter anderem wurde das Himmelspostamt eingerichtet. Bild: Peter Mittermeier

Der Bereich rund um Rathaus und Kirche ist eher der traditionellen beziehungsweise alpenländischen Weihnacht gewidmet, wie Bürgermeister Ulrich Pfanner schildert. Vor der Kirche sind Krippen ausgestellt, am Kur- und Gästeamt wartet das Himmelspostamt. Kinder können dort ihre Wünsche einwerfen – und werden eine Antwort bekommen. Darum kümmern sich die Mitarbeiterinnen der Kurverwaltung. Direkt vor dem Rathaus ist auch noch ein kleiner Fichtenwald entstanden, mit einer Kutsche und hölzernem Hirsch davor.

Beteiligt an den Winterwelten sind auch die Scheidegger Geschäfte. Sieben aktive Händler gibt es laut Gemeinde noch. Alicia Hölzer und Nadine Reichart haben alle Schaufenster mit weihnachtlichen Motiven bemalt – Kerzen, Bäume, Rentiere. Alle sieben Geschäfte beteiligen sich auch an dem Gewinnspiel, bei dem Preise in Höhe von fast 3000 Euro winken.

Vom Ortszentrum werden Besucher über die Alte Salzstraße zu den Kurhausweihern geleitet. Der Bereich ist wie im vergangenen Jahr „modern“ gestaltet. Rot, pink, blau, gelb werden die Bäume angestrahlt – und im Theatron steht ein Geschenketurm. Auf die dort auch geplanten Konzerte muss die Gemeinde derzeit coronabedingt verzichten. Wenn es das Wetter zulässt, soll im Januar aber ein Eiskünstler Skulpturen schaffen. Und natürlich beteiligt sich auch Scheffau mit einem Weihnachtsdorf samt himmlischem Postamt an den Winterwelten.

Gewinnspiel:

Bei jedem Einkauf im Wert von mindestens 20 Euro bekommen Kunden in den beteiligten Scheidegger Geschäften eine Teilnahmekarte.

Sie muss ausgefüllt bei Scheidegg-Tourismus abgegeben werden.

Zu gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine der Geschäfte: Jeweils 14 Stück über 100 beziehungsweise 50 Euro, dazu 70 „Trostpreise“ im Wert von circa zehn Euro.

