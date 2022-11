Scheidegger Altbürgermeister German Weh ist tot: „Er hat bleibende Spuren hinterlassen“

German Weh, Altbürgermeister und Ehrenbürger von Scheidegg, ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Er hat nicht zuletzt den Tourismus in Scheidegg ausgebaut.

23.11.2022 | Stand: 10:00 Uhr

Die letzten Jahre war es ruhig um ihn geworden. Gesundheitlich angeschlagen war German Weh nicht mehr so oft im Ort zu sehen, in der Gemeinde, die er über 24 Jahre hinweg geführt und wesentlich geprägt hat. Am vergangenen Donnerstag ist der Ehrenbürger von Scheidegg im Alter von 86 Jahren gestorben. „Er hat bleibende Spuren hinterlassen“, sagt Rathauschef Uli Pfanner über seinen Vorvor-Vorgänger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.