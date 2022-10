Scheidegger Friedenspreis für einen, der sich Querdenker nennt

Christoph Wonneberger hatte einen wesentlichen Anteil an der friedlichen Revolution 1989 – und hat klare Vorstellungen für einen Frieden 2022. Die Laudatio hält erstmals der Scheidegger Pfarrer Uwe Six.

04.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Der Scheidegger Friedenspreis erinnert an die friedliche Revolution in der DDR 1989 und die sich daraus ergebende deutsche Wiedervereinigung. Eine ganz neue Bedeutung hat der diesjährige Preisträger Christoph Wonneberger der Auszeichnung gegeben: Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine forderte er eine neue Friedensordnung für Europa, einen Abzug der US-Truppen und einen Friedensvertrag für Deutschland. „Erst dann können wir eine europäische Politik führen“, sagte Wonneberger. Denn aktuell sehe er das Land in einen „Stellvertreterkrieg in Europa“ hineingezogen.

