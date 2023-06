17.600 Besucher in zwei Monaten: Scheidegger Wasserfälle sind Besuchermagnet

Zu den Wasserfällen in Scheidegg kamen im April und Mai 17.600 Besucher. Womit die Attraktion aus Scheidegg bei einem österreichischen Wettbewerb gepunktet hat.

05.06.2023 | Stand: 09:58 Uhr

In den ersten beiden Monaten seit dem Saisonstart am 1. April sind 17.600 Besucher in die Scheidegger Wasserfälle im Ortsteil Gretenmühle gekommen. Das berichteten Friederike Grau und Monika Dietrich von Scheidegg-Tourismus im Haupt- und Tourismusausschusses des Gemeinderates.

Scheidegger Wasserfälle: Millionen-Investition zahlt sich aus

Bürgermeister Ulrich Pfanner wertete diese Zahlen als Bestätigung für die Millionen-Investitionen der vergangenen Jahre, die die Gemeinde in dieses Geotop gesteckt hat: „Dieses Ausflugsziel wird immer wieder sehr gut von den Gästen angenommen.“ Und: Die Anlage sorgt mit einem neuen Angebot auch international für Anerkennung. So berichtete Friederike Grau vom 4. Platz, den Scheidegg beim sogenannten Destination Camp (DSTNCMP) – einer Kreativ- und Zukunftswerkstatt für die deutschsprachige Touristikbranche – belegt hatte. Das Camp fand im österreichischen Kufstein statt. Dort stellte sich die Marktgemeinde mit ihren Wasserfällen und speziell dem dortigen Geo-Erlebnispfad vor. Friederike Grau und Monika Dietrich werteten den 4. Platz für Scheidegg als hervorragendes Ergebnis.

Geo-Erlebnispfad ist der erste seiner Art in Deutschland

Der Geo-Erlebnispfad an den Wasserfällen ist der erste seiner Art in Deutschland, der im Zusammenspiel mit einer App ein sogenanntes AR-Erlebnis bietet. AR bedeutet „Augmented Reality“ („erweiterte Realität“). Dabei werden in die reale Welt digitale Elemente eingefügt, um eine computerunterstützte Erweiterung der eigenen Realitätswahrnehmung zu erreichen. Ziel des Geo-Erlebnispfads ist die Wissensvermittlung in spielerischer Weise in einem Tempo, das der Nutzer selbst vorgibt. AR zählt mittlerweile zu den innovativsten Lehrmethoden.

Lesen Sie auch: Reptilienzoo Scheidegg: Infos über Parkplätze, Öffnungszeiten, Eintritt

Die ersten drei Plätze gingen an die „Wiesbaden Congress & Marketing GmbH“ (sie präsentierte ihren digitalen individualisierten Reiseführer), an die „Thüringer Tourismus GmbH“ (sie punktete mit ihrer innovativen Fachkräftegewinnung) und an die „Föhr Tourismus GmbH“ (die deutsche Nordseeinsel im Nationalpark Wattenmeer hat eine eigene Nachhaltigkeitsmarke ins Leben gerufen).