Finnenzelte und "Engelefliegen" bei der Schlossweihnacht Isny

09.11.2023 | Stand: 16:43 Uhr

Die Schlossweihnacht in Isny ist traditionell im Innenhof des Isnyer Schlosses - daher hat dieser Weihnachtsmarkt auch seinen Namen. Händlerinnen und Händler aus der Region bieten an dekorierten Holzhütten an, was sie mit Kreativität und Hingabe gefertigt haben.

2022 fand die Isnyer Schlossweihnacht nach der Corona-Pause wieder statt. In dieser Übersicht erfahren Sie alles rund um den Adventsmarkt 2023:

Steckbrief: Isnyer Schlossweihnacht 2023

Name : Isnyer Schlossweihnacht

: Isnyer Schlossweihnacht Ort : Innenhof Schloss Isny, 88316 Isny im Allgäu

: Innenhof Schloss Isny, 88316 Isny im Allgäu Termin : 6.12. bis 10.12.2023

: 6.12. bis 10.12.2023 Umfang: Holzhütten mit regionalen Angeboten, Live-Musik, Engelefliegen, Finnenzelte mit Lagerfeuer

Wann ist Schlossweihnacht in Isny?

Der Weihnachtsmarkt in Isny im Innenhof des Schlosses geht traditionell ab Mittwoch nach dem ersten Advent über die Bühne. 2023 also von Mittwoch, 6. Dezember, bis Sonntag, 10. Dezember. Die Öffnungszeiten:

Mittwoch, 6. Dezember 2023 : von 16 bis 21 Uhr

: von 16 bis 21 Uhr Donnerstag, 7. Dezember 2023 : von 16 bis 21 Uhr

: von 16 bis 21 Uhr Freitag, 8. November 2023 : von 16 bis 21 Uhr

: von 16 bis 21 Uhr Samstag, 9. November 2023 : 13 bis 22 Uhr

: 13 bis 22 Uhr Sonntag, 10. November 2023: 13 bis 20 Uhr

Wo findet die Schlossweihnacht in Isny statt?

Der Weihnachtsmarkt in Isny findet im Innenhof des Isnyer Schlosses statt. Hier öffnen Standbetreiber ihre Hütten für Besucherinnen und Besucher.

Programm: Was wird bei der Schlossweihnacht geboten?

Jeden Abend von Mittwoch bis Sonntag gegen 18.30 Uhr versammeln sich Kinder und Erwachsene vor dem Abthas im Hinterhof des Schlosses zum traditionellen "Engelefliegen". Das Engele verteilt dort kleine Geschenke an die Kinder. Dies zählt zu den Höhepunkten des Marktes.

An den Ständen können Besucherinnen und Besucher Kunsthandwerk, heimische Produkte oder selbstgemachte Geschenkideen kaufen. Kulinarisches gibt es beispielsweise Glühwein, Punsch, Bratwurst oder süße Waffel wie auch Spezialitäten aus den Isnyer Partnerstädten.

Auf der Freilichtbühne treten Blaskapellen und Chöre auf. Das Refektorium und die Kirchen laden zudem zu weihnachtlichen Konzerten. Darüber hinaus stehen ein Kinderprogramm sowie Kunst und Kultur im Schloss und in der Remise im Angebot.

Die Schlossweihnacht in Isny im Innenhof des Isnyer Schlosses. Bild: Ernst Fesseler, Isny Marketing

Außerdem gibt es eine lebende Krippe, Finnenzelte mit Lagerfeuer und ein Karussell.

Wo kann man in Isny parken?

Besucherinnen und Besucher der Schlossweihnacht können ihre Autos auf allen öffentlichen Parkplätzen in Isny abstellen. Einen Überblick über die Parkplätze und Gebührenzonen gibt die Stadtverwaltung Isny hier in diesem Überblick.

Wie komme ich zur Schlossweihnacht nach Isny?

In Isny gibt es keinen Bahnhof. Zugfahrer können aber an den Bahnhöfen in Leutkirch, Röthenbach oder Kempten aussteigen und weiter mit dem Bus nach Isny fahren (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu).

Wo in Isny kann ich übernachten?

Weihnachtsmarkt-Besucherinnen und Besucher können in Isny übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt Isny Marketing hier, telefonisch unter der Nummer +497562/99990-50 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet die Isnyer Schlossweihnacht?

Veranstalter der Schlossweihnacht ist der Verein Isny Aktiv in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung.

Weihnachtsmärkte 2023 im Allgäu

In der Adventszeit locken wieder viele Weihnachtsmärkte Besucherinnen und Besucher ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Advents- und Weihnachtsmärkte in der Region.