Westallgäuer Unternehmen Schmid plant größte Investition der Firmengeschichte in Simmerberg

Die Schmid GmbH investiert 25 Millionen Euro in Simmerberg. Damit will das Unternehmen die Abläufe optimieren. Bis 2025 ist nicht nur eine neue Halle geplant.

16.04.2022 | Stand: 10:00 Uhr

Die Schmid GmbH steht vor der größten Investition in ihrer Unternehmensgeschichte. 25 Millionen Euro wird das Unternehmen bis zum Jahr 2025 in seinen Standort in Simmerberg investieren. Wesentliche Bestandteile sind eine neue Fertigungshalle und ein neues Verwaltungsgebäude. Geschäftsführer Michael Neuser spricht von einem „großen Schritt“ für das Unternehmen. Am Dienstag werden die Bagger mit den Erdarbeiten beginnen.

