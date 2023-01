Schnee und Eis im Westallgäu: Wovor die Polizei besonders warnt

Nach einer Auszeit ist der Winter im Westallgäu zurück. Wie die Zwischenbilanz von Polizei und Räumdienst ausfällt und worauf Autofahrer achten sollten.

22.01.2023 | Stand: 18:13 Uhr

Lange Zeit haben milde Temperaturen den Winter im Westallgäu bestimmt, inzwischen sind Eis und Schnee zurückgekehrt. Und das machte sich prompt am Unfallgeschehen bemerkbar. Nachdem Schneefall einsetzte, verlor gleich am Dienstagmorgen bei Oberreute eine junge Fahrerin auf rutschiger Straße die Kontrolle und schlitterte mit dem Auto gegen eine Mauer und eine Metalltreppe. Es blieb bei einem Sachschaden. Ähnlich lief es bei weiteren Vorfällen in Lindenberg, Hergatz und Grünenbach sowie im Nachbarlandkreis Ravensburg, wo das zuständige Polizeipräsidium alleine am Freitag etwa 80 Unfälle zählte. Was das Wochenende betrifft, gab es im Bereich der Polizeiinspektion Lindenberg trotz schneebedeckter Straßen keine Unfälle, wie eine Beamtin am Sonntagvormittag auf Nachfrage berichtete. Zumindest seien ihr keine bekannt.

