Schnelltests: Weiler-Simmerberg weitet Angebot am 3. Mai aus

Das Rote Kreuz und die beiden Apotheken testen künftig an sechs Tagen in der Woche. Zudem bietet die Gemeinde einen Service für Senioren rund ums Impfen an.

30.04.2021 | Stand: 07:18 Uhr

Ab 3. Mai gibt es an sechs Tagen in der Woche die Möglichkeit, einen Schnelltest in Weiler-Simmerberg vornehmen zu lassen. Dafür arbeiten die örtlichen Apotheken und das Rote Kreuz zusammen. Das hat Ordnungsamtsleiter Patrick Walzer von der Marktgemeinde mitgeteilt.

Corona-Schnelltests im Gästeamt in Weiler

Schon bisher sind Schnelltests im Leseraum des Gästeamtes möglich. Allerdings nur an drei Tagen in der Woche. Ziel der Gemeinde war es unter anderem, den örtlichen Handel zu unterstützen. Denn für einen Einlauf war beziehungsweise ist ein negativer Schnelltest oft Voraussetzung. Jetzt sind die Tests an jedem Wochentag möglich, auch samstags.

Montags übernimmt das BRK aus Weiler die Aufgabe. Die Arbeit erledigen ehrenamtliche Kräfte. Sie können bis zu 60 Bürgerinnen und Bürger in drei Stunden testen. „Eine tolle Sache“, sagt Bürgermeister Tobias Paintner über das Angebot.

Einen zusätzlichen Service bietet die Gemeinde in Kooperation mit den Senioren- und Behindertenbeauftragten allen Bürgerinnen und Bürgern über 65 Jahren an. Wer in dieser Altersstufe Probleme hat, sich im Internet für eine Corona-Impfung anzumelden, kann sich im Rathaus melden. Die Mitarbeiter leiten die Daten an das Impfzentrum für eine Terminvergabe weiter.

Die Testzeiten in Weiler (ab 3. Mai)

Montag 15 bis 18 Uhr, BRK, Anmeldungen unter Telefon (0 83 82) 27 70 oder hier online.

Dienstag 15 bis 18 Uhr, Hummel’sche Apotheke, (0 83 87) 10 43

Mittwoch 14.30 Uhr bis 18 Uhr, Post-Apotheke, (0 83 87) 83 83

Donnerstag 15 bis 18 Uhr, Hummel’sche Apotheke, (0 83 87) 10 43

Freitag 15 bis 18 Uhr, Hummel’sche Apotheke, (0 83 87) 10 43

Samstag 10 bis 12 Uhr, Hummel’sche Apotheke, Anmeldung unter Telefon (0 83 87) 10 43.

Anmeldung In jedem Fall ist eine vorherige Anmeldung unter der angegebenen Telefonnummer nötig. Die Testungen finden alle im Lesesaal des Gästeamtes statt.

Lesen Sie auch

Ärzte, Apotheken, Testzentren Diese Stellen im Landkreis Lindau bieten Schnelltests an

Lesen Sie auch: Jeder vierte Bürger im Landkreis Lindau ist schon geimpft