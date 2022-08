Schulmensa in Isny wird in den Sommerferien zweimal Ziel von Straftätern

Gleich zwei Straftaten ereigneten sich während der Sommerferien an der Schulmensa in Isny. Die Fassade wurde mit Graffiti besprüht, im Inneren wurde geklaut.

23.08.2022 | Stand: 16:07 Uhr

Unbekannte Täter haben in Isny mehrere Gebäude mit Graffiti beschmiert. Laut Polizei sprühten die Täter sogenannte Tags in blau und gelb an den Wächterturm am Espantor sowie an die Schulmensa im General-Moser-Weg und einen nahen Geräteschuppen. Einen politischen Hintergund haben die Schmierereien laut Polizei nicht. Ob die gleichen Täter für alle drei Sachbeschädigungen in der vergangenen Woche verantwortlich sind, wird derzeit ermittelt.

Die Schulmensa wurde damit schon zum zweiten Mal das Ziel einer Straftat . Irgendwann in den vergangenen zwei Wochen verschaffte sich ein Unbekannter über eine Tür Zutritt zum Gebäude, brach dort einen Schrank auf und durchsuchte die Räume nach weiterer Beute. Die Höhe des Diebesguts ist derzeit noch unklar.

Lesen Sie dazu auch: Unbekannte randalieren am Jugendzentrum in Isny

Waren zweimal die gleichen Täter in Isny am Werk?

Möglich ist laut Polizei, dass die Sprayer auch für den Einbruch in Frage kommen. Die Graffiti wurden jedoch nur an der Außenfassade angebracht, nicht im Inneren.

Die Polizei in Isny bittet um Hinweise zum Diebstahl und den Sachbeschädigungen unter der Telefonnummer (07562) 976550.

Lesen Sie auch