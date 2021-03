Schweizer verstößt gegen die Corona-Regeln und fährt ohne Führerschein

Am Grenzübergang bei Lindau konnte ein Schweizer weder einen negativen Coronatest noch einen gültigen Führerschein vorweisen. Welche Strafe ihn erwartet.

Am ehemaligen Grenzübergang Ziegelhaus bei Lindau sind ein 50-jähriger Schweizer und seine Begleiterin am frühen Samstagmorgen kontrolliert worden. Das Ergebnis: Beide hatten keinen negativen Coronatest dabei. Zudem fuhr der Schweizer ohne gültigen Führerschein.

Lindau: Keine Einreise ohne negativen Coronatest

Laut Polizei meldeten sich die beiden nicht zur Einreise aus Österreich nach Deutschland an und konnten auch keinen negativen Coronatest vorweisen. Als Grund für die Einreise gab das Paar an, Urlaub in Deutschland machen zu wollen. Das ist jedoch nach den aktuellen Corona-Regeln kein triftiger Grund für eine Einreise.

Der Schweizer darf in Deutschland kein Auto mehr fahren

Außerdem stellten die Beamten fest, dass dem Mann die Fahrerlaubnis in Deutschland bereits vor einiger Zeit entzogen worden ist und er dort kein Fahrzeug mehr fahren darf. Die beiden wurden wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt. Den Mann erwartet zudem eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

