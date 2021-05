Schwerer Verkehrsunfall auf der B12 zwischen Eglofstal und Wohmbrechts: Mindestens eine Person schwer verletzt

Auf der B12 zwischen Eglofstal und Wohmbrechts ist es am Sonntag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Mindestens eine Person ist schwer verletzt.

09.05.2021 | Stand: 17:42 Uhr

Auf der B12 zwischen Eglofstal und Wohmbrechts an der Abzweigung nach Staudach ( Westallgäu) ist am Sonntagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen passiert. Laut der Polizei gibt es mehrere Verletzte. Mindestens eine Person ist schwer verletzt und schwebt in Lebensgefahr.

B12 zwischen Eglofstal und Beuren vollständig gesperrt

Nach jetzigem Kenntnisstand waren an dem Unfall etwa drei bis vier Fahrzeuge beteiligt. Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind vor Ort.

Die B12 ist im Bereich zwischen Eglofstal und Beuren für beide Fahrspuren vollständig gesperrt. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist laut Polizei noch nicht absehbar.

