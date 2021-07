Sebastianskapelle in Litzis: Das macht den Neubau so besonders

Der Bau der Sebastianskapelle im Opfenbacher Ortsteil Litzis schreitet voran. Welche Bauschritte anstehen und wie es mit der Finanzierung aussieht.

Langsam aber sicher nimmt der Neubau der Sebastianskapelle im Opfenbacher Ortsteil Litzis Form an. Die Spaten mit den Holzwänden stehen bereits. In den kommenden Tagen soll noch das Dach vervollständigt werden. Für die Initiatoren vom Kapellenverein Opfenbach-Litzis ist die Entstehung des Gebäudes ein besonderer Anblick. Denn in den vergangenen Monaten machten ihnen die Lieferprobleme in der Holzbranche zu schaffen. „Doch wir liegen gut im Zeitplan“, sagt der Vorsitzende Ulrich Kuhn. Die Kapelle, für die der Verein seit Jahren Spenden sammelt, soll nächstes Jahr fertig werden.