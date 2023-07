Das Seehasenfest 2023 in Friedrichshafen steht an

In wenigen Tagen geht es wieder los: In Friedrichshafen findet das Seehasenfest statt. Auch 2023 sind 5 Tage Programm angesetzt und der Seehas wird abgeholt.

04.07.2023 | Stand: 12:28 Uhr

Seit 1949 wird das Seehasenfest in Friedrichshafen veranstaltet. In diesem Jahr geht es in die 73. Auflage. Mit einem Programm über fünf Tage wird für Groß und Klein einiges geboten, unter anderem diverse sportliche Wettkämpfe.

Wann findet das Seehasenfest 2023 statt?

Das Programm für das Seehasenfest 2023 in Friedrichshafen

Woher bekommt man das Festabzeichen für das Seehasenfest 2023?

Was ist der Seehas?

Wann findet das Seehasenfest 2023 statt?

Das Seehasenfest 2023 in Friedrichshafen findet Mitte Juli statt. Am Donnerstag, den 13. Juli, beginnt das Kinderfest und endet am Montag, den 17. Juli 2023.

Beginn: Donnerstag, 13. Juli

Donnerstag, 13. Juli Ende: Montag, 17. Juli

Ein Kind wartet im Hafen von Friedrichshafen auf den Seehas. Bild: Seehasenfestausschuss, Fotograf Stefan Trautmann

Das Programm für das Seehasenfest 2023 in Friedrichshafen

Das Programm für das diesjährige Seehasenfest steht fest. Für fünf Tage sieht es 2023 wie folgt aus:

Donnerstag Antrommeln Rummel 16 Uhr, Hinterer Hafen Antrommeln des Seehasenfestes 17 Uhr, Adenauerplatz Fassanstich 17.45 Uhr, Festgarten an der Musikmuschel Großer Vergnügungspark 18 - 1 Uhr, Hinterer Hafen Krämermarkt 18 - 23 Uhr Festaufführung - Musiktheater 19.30 Uhr, GZH (Hugo-Eckener-Saal), nur mit Eintrittskarte Eröffnung des Seehasenfestes durch Oberbürgermeister Andreas Brand im Anschluss

Freitag Sportveranstaltungen der Friedrichshafener Schulen ab 8.30 Uhr Erste Tanzvorführung 9.30 Uhr, VfB-Stadion Einmarsch der Fußball-Teams 9.40 Uhr, VfB-Stadion Fußballspiel um den Seehasenpokal: 1. Halbzeit 10 Uhr, VfB-Stadion Zweite Tanzvorführung 10.30 Uhr, VfB-Stadion Fußballspiel um den Seehasenpokal: 2. Halbzeit 10.45 Uhr, VfB-Stadion Siegerehrung 11.15 Uhr, VfB-Stadion Krämermarkt 14 - 1 Uhr, Buchhornplatz Großer Vergnügungspark 14 - 1 Uhr, Hinterer Hafen Duo Minuusch "Picknick" 15 Uhr, GZH (Alfred-Colsman-Saal), für Erwachsene nur mit Festabzeichen Drachenboot-Wettbewerb 17 Uhr, Gondelhafen Festaufführung - Musiktheater 18 Uhr, GZH (Hugo-Eckener-Saal), nur mit Eintrittskarte Standkonzert 20 Uhr, Seeseite GZH



Wer sagt, dass ein Kinderfest nur für Kinder sei? Bild: Seehasenfestausschuss, Fotograf Stefan Trautmann

Samstag Großer Vergnügungspark 10.30 - 2 Uhr, Hinterer Hafen Krämermarkt 10.30 - 1 Uhr, Buchhornplatz Seehas-Geschichten 11 - 12 Uhr, Medienhaus am See Familiengarten & Spielabenteuer 13 - 17 Uhr, Paulinengarten Einholung des Seehas 13.45 Uhr, am Hafen Seehasen-Dampf-Express 14.30 - 17 Uhr, Paulinengarten Seehasenschießen und Ballwerfen, sowie Ambrustschießen 15 Uhr, oberhalb der Musikmuschel Ankunft des Seehas 15.15 Uhr, am Hafen Begrüßung des Seehas 15.45 Uhr, Adenauerplatz Fischerstechen 16 Uhr, Gondelhafen Villinger Puppenbühne 16, 17, 18 Uhr, Uferanlagen/Gondelhafen Kindertheater 17 Uhr, Paulinengarten Entenrennen 19 Uhr, Freitreppe Romantische Nacht auf dem See 22 Uhr, Uferstraße Großes Seehasenfest-Feuerwerk 22.30 Uhr, Uferstraße

Sonntag Ökumenischer Gottesdienst 9.15 Uhr, Klangschiff, bei Regen in der Nikolauskirche Großer Festumzug "Der Seehas im Land der Fantasie" 10.30 Uhr, Aufstellung an der Pestalozzi-Schule Großer Vergnügungspark 10.30 - 1 Uhr, Hinterer Hafen Krämermarkt 10.30 - 23 Uhr, Buchhornplatz Seehasen-Dampf-Express 11.30 - 17 Uhr, Paulinengarten Familiengarten & Spielabenteuer 13 - 17 Uhr, Paulinengarten Bungee-Trampolinspringen 14 – 19 Uhr, Nördlich der Musikmuschel SUP-Wettbewerb 15 - 16.30 Uhr, Freitreppe Villinger Puppenbühne 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Uhr, Uferanlagen/ Gondelhafen Wangener Puppentheater 16 Uhr, GZH (Graf-Soden-Zimmer), für Erwachsene nur mit Festabzeichen Clown-Theater 17 Uhr, Paulinengarten Fischerstechen 17 Uhr, Gondelhafen Festaufführung - Musiktheater 18 Uhr, GZH (Hugo-Eckener-Saal), nur mit Eintrittskarte

Montag

Seehasen-Duathlon 9 Uhr, Bodensee Tretbootrennen 10 Uhr Bungee-Trampolinspringe 10 - 19 Uhr, Nördlich der Musikmuschel Großer Vergnügungspark 10.30 - 1 Uhr, Hinterer Hafen Krämermarkt 10.30 - 23 Uhr, Buchhornplatz Frühschoppen mit Musik 11 Uhr, Biergarten am Zeppelin-Denkmal Villinger Puppenbühne 13,14,15,16 Uhr, Uferanlagen/Gondelhafen Familiengarten & Spielabenteuer 13 - 17 Uhr, Paulinengarten Seehasen-Dampf-Express 13 - 17 Uhr, Paulinengarten Duo Minuusch "Picknick" 15 Uhr, GZH (Alfred-Colsman-Saal), für Erwachsene nur mit Festabzeichen Wangener Puppentheater 16 Uhr, GZH (Graf-Soden-Zimmer), für Erwachsene nur mit Festabzeichen Kindertheater 17 Uhr, Paulinengarten Aufmarsch der Fanfarenzüge und der Bürgergarde 17.45 Uhr, WYC Hafen Verabschiedung des Seehas 18 Uhr, WYC Hafen



Woher bekommt man das Festabzeichen für das Seehasenfest 2023?

Das Festabzeichen von 2021 ist das von 2023. Denn das Seehasenfest setzt auf Nachhaltigkeit. Für alle jene, die keines haben: Die Kosten belaufen sich auf 5 Euro. Während des Festes ist am Infostand in der Uferstraße erhältlich, am Samstag hingegen verkaufen die Vereine und die Jugendfeuerwehr das Festabzeichen an den Zugängen zum Festgelände. Im Vorfeld ist das Festabzeichen an den VVK-Stellen in Friedrichshafen erwerbbar:

Infothek Rathaus, Adenauerplatz 1

Bürgeramt, Fischbach, Zeppelinstraße 306

Shop im Zeppelin Museum, Seestraße 22

Ortsverwaltung Ailingen, Hauptstraße 2

Ortsverwaltung Ettenkirch, Ettenkircher Straße 21

Ortsverwaltung, Kluftern, Gangolfstraße 2

Ebenfalls ist das Festabzeichen im Onlineshop des Zeppelin-Museums erhältlich.

Der amtierende Seehas Peter Sikora beim Verteilen des Hasenklees (Beutel mit Süßigkeiten und Gutscheinen) an die Kinder. Bild: Seehasenfestausschuss, Fotograf Stefan Trautmann

Was ist der Seehas?

Den Seehas gibt es seit 1949, also genauso lange wie es das Seehasenfest gibt. Nachdem Friedrichshafen durch Bombenangriffe im zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört wurde, wollte man ein Fest für Kinder haben. Seitdem gab es 15 Seehasen und 72. Seehasenfeste . Der amtierende Seehas ist Peter Sikora (geb. 1988).

Und am Samstag wird der Seehas vom Bodensee abgeholt und gibt den Kindern im Anschluss den Hasenklee (Beutel mit Süßigkeiten, Gutscheinen und Spielsachen). Am Montag hingegen wird er wieder verabschiedet.

