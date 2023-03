Spektakel in Lindau im Juni: „Rund Um“ soll attraktiver werden

Die Regatta am Bodensee soll vom 8. bis 10. Juni Besuchern ein Spektakel bieten. Welche Veränderungen der Lindauer Segler-Club plant, es zu verbessern.

Von Yvonne Roither

22.03.2023 | Stand: 09:49 Uhr

Die Langstreckenregatta „Rund Um“ vom 8. bis 10. Juni soll wieder attraktiver werden. Dafür hat sich der Lindauer Segler-Club (LSC) Neuerungen einfallen lassen. Er geht damit aber auch ein Risiko ein. Die Startlinie reicht von der LSC-Mole in Lindau bis Richtung Bregenz. Historische Yachten reihen sich neben schnittigen Liberas und Katamaranen ein, um gemeinsam in die Nacht zu fahren: Der Start der größten Regatta am Bodensee ist immer ein Spektakel. Dieses Jahr wird er anders aussehen als gewohnt. Der Startschuss wird gleich drei Mal zu hören sein, erstmals bereits um 16 Uhr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.