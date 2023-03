Fast 60 Bewohner betroffen: Dieses Altenpflegeheim im Westallgäu schließt

Seniorenzentrum vor dem Aus: Der Betrieb in einem Bereich des Hauses Iberg in Maierhöfen wurde eingestellt. Was das für die Bewohner und Mitarbeiter bedeutet.

01.03.2023 | Stand: 18:13 Uhr

Die Curata Care Holding GmbH hat für einzelne ihrer Gesellschaften Anträge auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt – eine davon ist die Curata Pflegebetriebe GmbH, zu der das Haus Iberg in Maierhöfen gehört.

