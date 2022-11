Sensation im WFV-Pokal: FV Weiler wirft Oberligist raus

Fußball-Landesligist FV Rot-Weiß Weiler gewinnt 2:0 gegen die TSG Backnang und steht im Viertelfinale des Wettbewerbs. Weshalb dieser Coup absolut verdient ist.

Der FV Rot-Weiß Weiler hat im Achtelfinale des WFV-Pokals die Sensation geschafft – und an Allerheilligen mit 2:0 (2:0) gegen den Oberligisten TSG Backnang gewonnen. Und das nicht etwa glücklich, sondern auch absolut verdient. Denn der Fußball-Landesligist hatte mehr und auch die besseren Chancen als die zwei Ligen höher spielenden Gäste.

„Die Mannschaft hat eine wahnsinnige Mentalität gezeigt und bei allem auch noch richtig gut Fußball gespielt. Unsere Aktionen waren klar und zielstrebig. Man hat eine leidenschaftliche und leidensfähige Mannschaft gesehen. Ich bin mega-stolz“, sagte Trainer Jürgen Kopfsguter nach dem Spiel.

Die Gäste aus der Heimatstadt von Schlagersängerin Vanessa Mai stecken in der Oberliga im Abstiegskampf, hatten nach einem Trainerwechsel zuletzt aber zweimal gewonnen. Vor 300 Zuschauern im Raiffeisenbank-Stadion hatten sie trotz der 230 Kilometer langen Anreise auch meist mehr Ballbesitz. Allerdings wussten sie damit nicht so richtig viel anzufangen. Man merkte, dass Backnang in der Liga nicht das Team ist, das das Spiel macht, sondern eher auf Konter ausgerichtet ist.

Dennis Schwarz erzielt 1:0 für Weiler gegen Backnang

Die Rot-Weißen spielten von der ersten Minute an diszipliniert und giftig. Sie beschäftigten den Gegner und gingen ihm auf die Nerven, wo immer es möglich ist. Und sie trafen. Der in die Startelf zurückgekehrte Matheus Felipe stibitzte am gegnerischen Sechzehner den Ball, der über Gasper Koritnik bei Dennis Schwarz landete – und der Linksaußen traf flach zum umjubelten 1:0 (31.).

Drei Minuten später war Matheus Felipe nach einem langen Ball von Samuel Riegger auf und davon. Der Brasilianer traf den Ball eigentlich gar nicht richtig gut, doch Gästekeeper Julian Guttenson ließ ihn trotzdem zum 2:0 passieren. Danach traf Tim Ilzhöfer sogar noch die Latte (45.+2).

Auch nach der Pause war Weiler dem 3:0 zunächst näher als die Gäste dem Anschluss. Doch auch dieser Kurzzeit-Chancenwucher blieb folgenlos. Denn die Abwehr räumte bis zum Schluss alles ab, was kam. Bei Flanken und Fernschüssen war Torhüter Lasse Fink zur Stelle – und bleibt damit im Pokal weiterhin ohne Gegentor.

FV Weiler steht im Viertelfinale des WFV-Pokals

Mit dem Einzug ins Viertelfinale sicherte sich Weiler vom WFV eine Prämie in Höhe von 2500 Euro. Der Gegner in der Runde der letzten Acht wird erst im Januar 2023 ausgelost. Im Wettbewerb sind unter anderem noch die Stuttgarter Kickers und der VfR Aalen. Der SSV Ulm 1846 ist hingegen überraschend ausgeschieden.

WFV-Pokal, Achtelfinale: FV Rot-Weiß Weiler – TSG Backnang 2:0 (2:0)