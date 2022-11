Tennisstar Alexander Zverev spielt Benefizspiel in Weiler - wir verlosen zwei Tickets

Tennisstar Alexander Zverev sammelt mit seiner Stiftung im Hotel Tannenhof Geld für Kinder mit Diabetes – mit dabei sind noch andere Prominente.

30.11.2022 | Stand: 17:57 Uhr

Eigentlich wäre Tennisprofi Alexander Zverev schon vor knapp zwei Wochen in die Region gekommen, war er doch als Gast der ZDF-Show „Wetten, dass...?“ in Friedrichshafen geladen gewesen. Doch das verhinderte eine Corona-Infektion. An diesem Freitag folgt der zweite Anlauf, denn der 25-Jährige kommt nach Weiler, wo er in der Halle des Hotels Tannenhof vor 120 Gästen gegen seinen Bruder und Manager Mischa (35) antreten wird, der ebenfalls Tennisspieler ist.

