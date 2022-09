Sicherheit auf dem Schulweg: Warnwesten sollen Kinder im Landkreis Lindau schützen

Die Zahl der Unfälle auf dem Schulweg steigt. Die Kreisverkehrswacht rüstet die Schulkinder im Landkreis Lindau deshalb mit Warnwesten aus.

17.09.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Nach einem deutlichen Rückgang in den beiden Coronajahren 2020 und 2021 steigt die Zahl der Schulwegunfälle nach einer Meldung des bayerischen Innenministeriums heuer wieder an. Vor diesem Hintergrund ist es aus Sicht der Kreisverkehrswacht umso wichtiger, dass die Mädchen und Buben auf dem Schulweg wahrgenommen werden. Deshalb erhielten sie bereits in der ersten Schulwoche Warnwesten.

Seit drei Jahren unterstützt die AOK die Aktion der Kreisverkehrswacht. Bayernweit 100.000 Euro stellt die Krankenkasse für die Beschaffung der Warnwesten zur Verfügung. „Aber auch sie sind teurer geworden“, sagte der Vorsitzende der Kreisverkehrswacht, Ulf Müller. Deshalb muss der Landesverband heuer etwa 30.000 Euro aus eigener Tasche finanzieren. „Es soll trotz der gestiegenen Kosten jedes Kind eine Warnweste erhalten“, sagte Müller. Und so war er in diesen Tagen in den Grundschulen des Landkreises unterwegs. Der frühere Leiter der Laubenbergschule im Argental machte den Nachwuchs kindgerecht darauf aufmerksam, dass es wichtig sei, die Warnwesten auch zu nutzen – besonders in der dunklen Jahreszeit und nicht nur auf dem Schulweg. Dort tragen die Kinder meist einen Schulranzen, der über Reflektoren verfügt.

3000 Erstklässler erhalten Warnwesten

„Das Unfallrisiko lässt sich im Vergleich zu dunkler Kleidung mit einer Warnweste mit Reflektoren halbieren“, sagte Ingrid Bodenmüller-Bader von der AOK Kempten-Oberallgäu-Lindau. Allein in deren Bereich erhalten 3000 Erstklässler an rund 60 teilnehmenden Schulen die Warnwesten.

In Oberreute freuten sich die neue Schulleiterin Johanna Bötsch und Lehrerin Elisabeth Geigenberger über die Ausstattung für die insgesamt 18 Mädchen und Buben der ersten Klasse. „Kinder in diesem Alter achten oft nicht auf den fahrenden Verkehr und überqueren die Straße oftmals überraschend“, sagte Johanna Bötsch. Umso wichtiger sei es, dass Autofahrer in diesen Tagen besonders aufmerksam unterwegs sind.

