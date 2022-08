Autofahrer hupt Radlergruppe mehrfach an, überholt sie und bringt einen zu Fall

Ein Autofahrer hat bei Sigmarszell Radfahrer angehupt und zu Fall gebracht. Jetzt sucht die Polizei ein Radfahrer-Paar, das Licht ins Dunkel bringen soll.

24.08.2022 | Stand: 17:11 Uhr

Mehrfach hat ein Autofahrer eine Gruppe Radfahrer angehupt, sie dann überholt und dabei einen Radler zu Sturz gebracht. Jetzt sucht die Polizei nach einem Radler-Paar, das den Vorfall in Sigmarszell beobachtete. Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag in Sigmarszell.

Fahrerflucht nach Berührung

Nachdem eine Gruppe Radfahrer auf der Leiblachstraße in Richtung Oberhochstegstraße unterwegs war, wollten sie an der Abzweigung zur "Waldschenke" abbiegen. Dabei hupte ein hinterherfahrender Fahrer eines Kleinwagens die Gruppe mehrmals an. Bei der Abbiegung überholte der Autofahrer die Gruppe, touchierte einen Radler der Gruppe und brachte ihn laut Angaben des Betroffenen zu Fall. Dann fuhr er davon - doch die Radfahrer konnten das Kennzeichen des Autos notieren. Die Polizeibeamten trafen den Fahrer zu Hause an.

Helfendes Paar verweigert Personalauskunft

Ein nachfolgendes Radfahrer-Paar hatte den Vorfall beobachtet und bot Hilfe an. Doch sie verweigerten gegenüber der Polizei, die Personalien heraus zu geben. Aufgrund widersprüchlicher Angaben aller Beteiligten bittet die Polizei Lindau das Paar, bei der Aufklärung zu helfen.

