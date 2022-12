Sigmarszell plant schon wieder ein neues Baugebiet

Die Gemeinde will noch die aktuelle Rechtslage nutzen. In dem Bereich werden allerdings Bodendenkmäler vermutet.

22.12.2022 | Stand: 12:11 Uhr

Der Gemeinderat Sigmarszell hat ein Verfahren für ein neues Baugebiet in Gang gesetzt. Diesmal für das etwa 2,4 Hektar große Gebiet „Kurzenbühel“ in Niederstaufen. Es befindet sich auf der rechten Seite der Allgäustraße am Ortsausgang Richtung Opfenbach. Ein Baugebiet in diesem Bereich könnte knifflig werden, weil dort einst die Römerstraße verlief und Bodendenkmäler vermutet werden.

Schon vor etwa drei Jahren hatte es nach Angaben von Bürgermeister Jörg Agthe Überlegungen gegeben, in diesem Bereich zwischen der Allgäustraße, der Infangstraße und dem Hampbach ein Baugebiet auszuweisen. Wegen der zu erwartenden Denkmalschutzauflagen sei diese Idee damals aber verworfen worden. Dass sie jetzt wieder aufgegriffen wird, liege an einer Bestimmung im Baugesetzbuch, die zum Jahresende ausläuft. Die Gemeinde will sich diese Erleichterungen noch sichern. Konkret geht es dabei um den Paragrafen 13b, der ein beschleunigtes Verfahren bei der Ausweisung von kleineren Baugebieten ermöglicht – ohne Ausgleichsflächen und ohne ein Parallelverfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans.

Das sagt der Beschluss der Gemeinde Sigmarszell

In dem Beschluss, einen Bebauungsplan für das Gebiet „Kurzenbühel“ aufzustellen, sieht Agthe daher vor allem einen „Vorratsbeschluss, der die Tür offenhält, aber die Gemeinde zu nichts verpflichtet“, wie er gegenüber der Redaktion sagte. Die Gemeinde habe dadurch die Möglichkeit, in den nächsten zwei Jahren die Regelungen für das beschleunigte Verfahren zu nutzen. Sollte sich herausstellen, dass sich in diesem Gebiet tatsächlich Bodendenkmäler befinden, müsste zunächst ein archäologisches Fachbüro eingeschaltet werden. Alles Weitere würde dann von der Bedeutung der Funde abhängen.

Die Gemeinde hat bereits drei Baugebiete in Planung beziehungsweise in der Umsetzung. Jeweils eins in Niederstaufen, Schlachters und Witzigmänn.

Lesen Sie dazu auch: Die Marktgemeinde Scheidegg plant zwei neue Baugebiete